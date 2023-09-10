В Башкирии в Общественный кол-центр по вопросам выборов поступило 15 звонков

По состоянию на 14:00 часов в Башкирии операторами Общественного кол-центра зарегистрировано 15 звонков по вопросам голосования на выборах депутатов Госсобрания республики. Об этом в ходе брифинга сообщила Анна Сучкова, ответственная за организацию работы центра по обработке поступающих сообщений.

По словам Анны Сучковой, каких-либо серьезных нарушений не зарегистрировано. Основные вопросы: до которого часу продлится голосование, к какому участку прикреплены. Также был звонок о возможности проголосовать на дому. Один из избирателей удивился, почему на избирательных участках не раздают гречневую крупу.

Кроме того, поступила одна жалоба на плохое освещение на избирательном участке. Однако, данная информация не подтвердилась, уточнила Анна Сучкова.