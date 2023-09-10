Верховный муфтий Талгат Таджуддин проголосовал на выборах депутатов Госсобрания

Свою гражданскую позицию выражают и представители духовенства. Так Верховный муфтий Талгат Таджуддин проголосовал на участке в селе Зубово Уфимского района. Вместо традиционной мантии, в которой обычно привыкли видеть священнослужителя, председатель Центрального духовного управления мусульман пришёл в бежевом плаще. По его словам, независимо от вероисповедания любой гражданин должен участвовать в выборе будущего страны.