В Башкирии количество проголосовавших составило почти 30 процентов

В Башкирии по состоянию на 15:00 свои голоса отдали 29,6% избирателей. В количественном выражении – 885 883 человека. Более 40% избирателей проголосовали в 29 районах республики. Такие данные приводит секретарь Центризбиркома Башкирии Марина Долматова.

При этом она отметила пятидесятипроцентную явку граждан на голосование в шести районах республики: Балтачевском, Бакалинском, Татышлинском, Калтасинском, Бураевском и Зианчуринском.

В городах Башкирии активно голосуют жители Сибая и Стерлитамака – 33% и 31% избирателей соответственно.