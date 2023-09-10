В Башкирии приняли участие в выборах депутатов руководители большинства фракций

К этому часу проголосовали и руководители большинства фракций. Так, одним из первых выразить свою гражданскую позицию пришёл Владимир Нагорный. Глава региональных справедливороссов прикреплён к участку в посёлке 8 Марта под Уфой. К слову, на тот момент парламентарий был единственным избирателем. По собственному признанию, сказывается привычка вставать рано. Нагорный рассказал, что по всей республике в выборах в сельские советы от партии выдвинуто около 1000 человек.

В первой половине дня проголосовала и сопредседатель Российской экологической партии «Зелёные» Руфина Шагапова. На участок, который расположён в центре Уфы по улице Коммунистической, она пришла не по цвету партии, а в чёрном. По её словам, в этом году «Зелёные» сделали акцент на муниципальных выборах, выдвинув более трёхсот кандидатов.