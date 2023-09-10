Как проходят выборы депутатов в районах Башкирии

Именные участки, голосование под живую музыку и концерт от избирателей. В Башкортостане в разгаре Единый день голосования. Атмосфера на участках отличается. Многие решили привлечь граждан необычным способом.

В Кармаскалинском районе работает избирательный участок Минигали Шаймуратова – это один из шести именных в регионе. Ещё пять находятся в Абзелиловском, Белебеевском, Илишевском, Мечетлинском районах и в Уфе. Их называют в честь тех, кто вошёл в историю и сделал вклад в культуру, искусство, спорт, политику, а также имеет заслуги в государственной, общественной, политической и военной деятельностях. В селе Шаймуратово пункт №2316 назван именем командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Его организовали в музее сельского многофункционального клуба. Комиссия отмечает, уже традиционно на месте высокая явка – больше 80%. Ветераны, которые могут самостоятельно прийти на участок, оделись как на праздник, придя в медалях и орденах.

В Шаранском районе более 260 членов избирательной кампании сегодня работают на участках. В выборах смогут принять участие 16 тысяч граждан. Из них – 237 впервые голосующие. Избиратели Шаранского района надеются на тех, за кого отдали голос и выдвигают справедливые требования.

А жители Сибая могут проголосовать под живую музыку. Так артисты и музыканты решили привлечь горожан на выборы и поднять им настроение, устроив концерт в Сибайской филармонии, которая по совместительству является сегодня избирательным участком. Отдать свой голос можно под голоса артистов и живое исполнение музыкантами классической музыки.

В Альшеевском районе в этом году работает участок №868, который появился впервые. Он открылся в новой школе – это большое трёхэтажное здание с 25 учебными классами.

В Единый день голосования в Чишминском районе работает 54 участковых избирательных комиссий. На семи участках применяется комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) – электронное устройство для подсчёта голосов избирателей. Три участка расположены в капитально отремонтированных в этом году школах.