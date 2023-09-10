Житель Уфы, находящийся под домашним арестом, принял участие в выборах депутатов

В Башкортостане проголосовал житель республики, находящийся под домашним арестом. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказала председатель участковой избирательной комиссии №115. Желающие принять участие в выборах на дому сегодня до 15:00 могли оставить заявку по телефону в своих УИКах. Что сделал и уфимец Ильдус Яубасаров. Сам в прошлом один из организаторов процедур голосования. Он и сейчас считает своим долгом принять участие в избирательном процессе.