Житель Уфы, находящийся под домашним арестом, принял участие в выборах депутатов

В Башкортостане проголосовал житель республики, находящийся под домашним арестом. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказала председатель участковой избирательной комиссии №115. Желающие принять участие в выборах на дому сегодня до 15:00 могли оставить заявку по телефону в своих УИКах. Что сделал и уфимец Ильдус Яубасаров. Сам в прошлом один из организаторов процедур голосования. Он и сейчас считает своим долгом принять участие в избирательном процессе.
Для голосования пациентов и персонала в медучреждениях Башкортостана организовано 28 временных избирательных участков. Списки желающих принять участие в выборах составляли заранее, затем передали для получения бюллетеней. К тем пациентам, которые не могут добраться до участков, представители комиссий и волонтёры приходили в палату.