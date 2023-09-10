В Башкирии на выборы пришел 98-летний ветеран Великой отечественной войны

В Аургазинском районе Башкирии, как и по всей республике, продолжается голосование. Местные жители приходят на избирательные участки, несмотря не непогоду.
Традиционно в числе первых отдать свой голос за депутатов Госсобрания республики пришел ветеран Великой Отечественной войны Шариф Мусагитов. Ему 98 лет, и он сообщил, что ни разу в своей жизни не пропускал выборов.
По словам сельчан, ветеран всегда приходит исполнить свой гражданский долг самым первым, как только открываются двери избирательной комиссии, демонстрируя свое ответственное отношение к будущему нашего региона и страны в целом.