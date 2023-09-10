На выборах свои голоса отдали известные граждане Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров со своей супругой отдали свои голоса на избирательном участке №109, который располагался в государственном концертном зале «Башкортостан».
На этом же участке голосовали председатель Парламента Башкирии Константин Толкачев и его супруга.
В селе Зубово Уфимского района отдал свой голос Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
В Уфе на избирательном участке № 374 проголосовали председатель Общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов и его супруга.
Одной из первых для голосования на избирательный участок в уфимском лицее № 21 пришла российская шашистка Тамара Тансыккужина. По ее мнению, это не просто голосование, но для многих – это праздник.
Народный артист России и Башкирии Хурматулла Утяшев тоже сегодня участвовал в выборах. Он уверен, что все кандидаты – настоящие профессионалы своего дела, и выразил уверенность в их компетентности и грамотном отношении к своему делу.
В башкирской столице на избирательном участке №3541 голосовал председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. По его словам, впервые он принял участие в выборах, когда был еще курсантом военного института. С тех пор не пропустил ни одних выборов. Фарит Гумеров уверен, что сегодня жители Башкирии отдают свои голоса за тех кандидатов, которые сделают их жизнь стабильнее и приведут страну и регион к лучшему.
Также в Единый день голосования сделал свой выбор глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов. Он отметил, что избиратели формируют таким образом свое будущее, отдавая свои голоса за тех, кому доверяют.
На избирательный участок №107 пришел народный артист России и Башкирии Фидан Гафаров. Он пришел голосовать после утренней пробежки по Набережной реки Белой. Он рассказал, что вот уже много лет не пропускает ни одного голосования – такова его гражданская позиция.
Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан, председатель Башкортостанского регионального отделения Ассамблеи народов России Гульнур Кульсарина пришла на выборы с семьей. Она отметила, что избирателей необходимо привлекать к участию в общественной жизни, а также поддерживать их в желании принимать участие в политических и общественных процессах государства.
Руководитель представительства главы Чеченской Республики в РБ Казбек Цулаев пожелал, чтобы выиграл самый достойный кандидат, который будет «сердцем болеть за народ».