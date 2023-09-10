На выборах свои голоса отдали известные граждане Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров со своей супругой отдали свои голоса на избирательном участке №109, который располагался в государственном концертном зале «Башкортостан».

Госсобрание прошлого созыва было деятельным, конструктивным, очень разумным, мне кажется, нам удалось выстроить конструктивную работу, приходилось принимать очень быстрые и непростые решения и в борьбе с коронавирусом, и в условиях санкционного давления. Поэтому, конечно, мы ожидаем, чтобы пришли достойные люди. Радий Хабиров, Глава Башкирии

На этом же участке голосовали председатель Парламента Башкирии Константин Толкачев и его супруга.

Выборы впервые проходят в условиях специальной военной операции, в непростой период. Вероятно, поэтому предвыборная кампания велась достаточно тактично, корректно. Ни одного серьезного нарушения зарегистрировано не было. Межпартийная борьба также проходила спокойно. Константин Толкачев, председатель Парламента РБ

В селе Зубово Уфимского района отдал свой голос Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Участвовать в выборах должны все независимо от вероисповедования. Это право дано всевышним еще при рождении. И всегда выбирать нужно. Порядок должен быть в государстве. Талгат Таджуддин, Верховный муфтий России

В Уфе на избирательном участке № 374 проголосовали председатель Общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов и его супруга.

Сегодня в субъектах Российской Федерации проходят выборы в органы местной власти. Очень важно это сделать, потому что по Конституции мы являемся источниками власти в нашей стране, и только наш выбор поможет ей и дальше развиваться успешно и энергично», – сказал он газете «Республика Башкортостан. Рамиль Рахимов, председатель Общественной палаты РБ

Одной из первых для голосования на избирательный участок в уфимском лицее № 21 пришла российская шашистка Тамара Тансыккужина. По ее мнению, это не просто голосование, но для многих – это праздник.

Народный артист России и Башкирии Хурматулла Утяшев тоже сегодня участвовал в выборах. Он уверен, что все кандидаты – настоящие профессионалы своего дела, и выразил уверенность в их компетентности и грамотном отношении к своему делу.

В башкирской столице на избирательном участке №3541 голосовал председатель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров. По его словам, впервые он принял участие в выборах, когда был еще курсантом военного института. С тех пор не пропустил ни одних выборов. Фарит Гумеров уверен, что сегодня жители Башкирии отдают свои голоса за тех кандидатов, которые сделают их жизнь стабильнее и приведут страну и регион к лучшему.

Также в Единый день голосования сделал свой выбор глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов. Он отметил, что избиратели формируют таким образом свое будущее, отдавая свои голоса за тех, кому доверяют.

На избирательный участок №107 пришел народный артист России и Башкирии Фидан Гафаров. Он пришел голосовать после утренней пробежки по Набережной реки Белой. Он рассказал, что вот уже много лет не пропускает ни одного голосования – такова его гражданская позиция.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Башкортостан, председатель Башкортостанского регионального отделения Ассамблеи народов России Гульнур Кульсарина пришла на выборы с семьей. Она отметила, что избирателей необходимо привлекать к участию в общественной жизни, а также поддерживать их в желании принимать участие в политических и общественных процессах государства.

Отличительной чертой этих выборов является то, что у нас голосование проходит в один день, в отличие от 65 регионов, в которых выборы проходят три дня. На нашем участке очень спокойная, деловая, конструктивная обстановка — это в глаза бросилось в положительном смысле. Мне кажется, люди сейчас если и не политизированы, то имеют большой интерес к вопросам, стали ярче выражать свое мнение, потому что сейчас все представлено в соцсетях. Гражданская активность в этом году будет гораздо выше, чем в прошлые годы. Амина Уразова, директор Института истории и государственного управления УУНиТ