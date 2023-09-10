В Общественной палате Башкирии рассказали о текущей ситуации на избирательных участках

В Общественном пресс-центре «Выборы — 2023» зампредседателя Общественной палаты Башкирии Лида Исаргакова в ходе брифинга рассказала о ситуации на выборах. По ее словам, ситуация рабочая, явка достаточная.

Фото №1 - В Общественной палате Башкирии рассказали о текущей ситуации на избирательных участках

Она подчеркнула, что все участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.

Представители Общественной палаты республики, которые посетили около 30 избирательных участков, отметили доброжелательную обстановку на местах и активность граждан. По их мнению, вечером количество желающих проголосовать увеличится.     

Обращения, которые поступили в Общественный центр Башкирии, носят в основной своей массе информационно-разъяснительный характер – люди интересуются, где можно проголосовать и до которого часа.

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