В Общественной палате Башкирии рассказали о текущей ситуации на избирательных участках

В Общественном пресс-центре «Выборы — 2023» зампредседателя Общественной палаты Башкирии Лида Исаргакова в ходе брифинга рассказала о ситуации на выборах. По ее словам, ситуация рабочая, явка достаточная.

Она подчеркнула, что все участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме, нарушений не зафиксировано.

Представители Общественной палаты республики, которые посетили около 30 избирательных участков, отметили доброжелательную обстановку на местах и активность граждан. По их мнению, вечером количество желающих проголосовать увеличится.