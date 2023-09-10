В Башкирии на выборах проголосовали монахи мужского монастыря

Настоятель монастыря «Святые кустики», который расположен в Благовещенском районе Башкирии, архимандрит Варлаам и еще десять послушников приняли участие в голосовании. Об этом в своих социальных сетях пишет администрация района.

Ранее настоятель и послушники направили заявления о голосовании вне помещения, так как не все могут покидать территорию монастыря.

Сами же члены местной участковой избирательной комиссии сообщают, что они регулярно приезжают в религиозную общину, когда в регионе проходят выборы.