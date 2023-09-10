В Башкирии проголосовали за депутатов жители Венеции, Парижа и Марса

Сегодня в республике проходит единый день голосования. Жители региона выбирают депутатов Курултая седьмого созыва. Свой голос отдали также жители Швейцарии, Парижа, Венеции и даже Марса. Подробности из населенных пунктов республики с необычными названиями передают корреспонденты районных изданий.
Люди возвращаются на Марс
В деревне Марс Аургазинского района Башкирии живет 30 марсиан, имеющих право голоса. Из них 16 подали заявки на голосование на дому. В основном это пожилые люди старше 80 лет, но, несмотря на возраст, очень трудолюбивые. Достаточно взглянуть на их яркие палисадники и ухоженные дворы, пишет «Аургазинский Вестник».
– Мы вас с утра ждем, – говорят 81-летние Расима Насырова и Альмира Юнусова, встречая членов избирательной комиссии.
Кстати, Марс хоть и маленький, но перспективное место. Все дома красивые, ухоженные, а на окраине строятся новые. За последние годы здесь купили около 20 участков земли – одни люди возвращаются в родные места, другим просто нравится иметь свое поместье на Марсе и выращивать картошку как герой Мэтта Дэймона в «Марсианине».
Парижане выбирали Курултай из домов
Парижане и парижанки Кигинского района еще с утра нарядились в самое красивое и сели ждать гостей, попивая чай и поглядывая на Эйфелеву башню. Не такую большую, конечно, как в большом Париже, а поменьше. Но очень похожую! Зато у нас чай вкуснее! Это же событие – выборы!
– Мы с советских времен не пропускаем ни одни выборы. К сожалению, возраст берет свое, нам уже затруднительно самостоятельно дойти до избирательного участка. Поэтому «заказали» голосование на дому. Это очень удобно. На выборах депутатов родного сельского Совета и Госсобрания – Курултая республики голосуем за развитие и перемены к лучшему, – поделились они с «Наши Киги».
Всю жизнь на Рублевке
Деревня Рублевка, что в Давлекановском районе, хоть и не такая богатая и крупная, как подмосковная тезка, но ей тоже есть чем похвалиться. Сейчас здесь проживают около ста жителей в основном пенсионного возраста, и среди них есть тоже немало успешных людей.
Супруги Фетисенко живут здесь с 1949 года. Федор Степанович всю жизнь трудился механизатором и комбайнером в колхозе имени Кирова, был передовиком производства. Лидия Дмитриевна работала поваром в местной школе, а последние годы – санитаркой в ФАПе. Вместе они вырастили и воспитали четверых детей и сейчас во многом полагаются на их помощь, заботу и внимание, – пишет газета «Асылыкуль».
Сейчас им уже за восемьдесят лет, они ветераны труда категории «Дети войны», а также бабушка и дедушка, у которых пять внуков и девять правнуков. Каждые выборы члены участковой комиссии выезжают к ним на дом. Они проголосовали за кандидатов, которые, по их мнению, могут обеспечить стабильность и процветание в республике.
В Швейцарии готовятся к трезвости
В Швейцарии Белебеевского района в этом году пришел большой технический прогресс: на избирательном участке впервые установили Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), который сам считает, сколько за кого проголосовали. На избирательный участок в доме культуры приходят и приезжают люди.
«Немного волнуюсь. Это очень ответственный и памятный день для меня, и запомню его на всю жизнь», – признается Анастасия Ваганова, студентка Аксеновского сельскохозяйственного техникума. Девушка первый раз участвует в голосовании. Члены участковой избирательной комиссии приготовили для нее небольшой подарок в честь знаменательного события в ее жизни, пишут «Белебеевские известия».
Помимо выбора депутатов, швейцарцам простоит принять непростое решение: жители сельского поселения вновь подают заявку на республиканский конкурс «Трезвое село».
Балтийцев встречали пловом
В селе Балтика Иглинского района к обеду проголосовала четверть из тысячи избирателей. Остальные, кажется, ждали, пока приготовится плов и чай, который организовали местные активисты, участники художественной самодеятельности братья Пластеевы. Они надели казачьи национальные черкески и в таком виде раздавали плов, наливали чай, поддерживая ощущение праздника, пишут «Иглинские Вести».
Среди проголосовавших – многодетная мама пятерых детей Юлия Храбрина.
– Иногда не успеваю попасть на голосование, так как не с кем оставить детей. А сегодня вот всё сложилось, и я участвую в голосовании на участке. Здесь очень дружелюбная атмосфера, все сотрудники вежливые, доброжелательные. Мне вручили коробку печенья для моих детей – мелочь, а приятно! Сама процедура голосования прошла гладко. Приятно осознавать, что я отдаю голос за лучшее будущее для своих детей, – рассказывает она.
А это башкирская Венеция! Тут находится избирательный участок 1862, куда приходят 92 избирателя и отдыхающие местного профилактория. Как и в той Венеции, здесь много воды: озера вокруг ого какие: бери лодочку или гондолу, красивую синьору и катайся от зари до зари! Фото прислали Юлдаш.Вести.