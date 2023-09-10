В Башкирии проголосовали за депутатов жители Венеции, Парижа и Марса

– Иногда не успеваю попасть на голосование, так как не с кем оставить детей. А сегодня вот всё сложилось, и я участвую в голосовании на участке. Здесь очень дружелюбная атмосфера, все сотрудники вежливые, доброжелательные. Мне вручили коробку печенья для моих детей – мелочь, а приятно! Сама процедура голосования прошла гладко. Приятно осознавать, что я отдаю голос за лучшее будущее для своих детей, – рассказывает она.