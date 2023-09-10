Политики и общественники Башкирии отдали свои голоса на выборах депутатов

Жители Башкирии выбирали депутатов Госсобрания республики и органов местного самоуправления. Как проголосовал глава региона, лидеры партий и общественного мнения, – в нашем сюжете.
На избирательный участок глава республики традиционно пришел вместе с супругой. Чета голосовала на площадке ГКЗ «Башкортостан». Процедура была организована со всеми формальностями без каких-либо поблажек. После регистрации Радий и Каринэ Хабировы разошлись по разным кабинкам и, сделав выбор, опустили бюллетени в избирательные урны.
В семейном кругу на выборы пришел и представитель ЛДПР Иван Сухарев. Вместе с либерал-демократом на участке была его несовершеннолетняя дочь. Ввиду возраста подросток еще не может участвовать в выборах. Однако, по словам депутата Госдумы, важно приобщать к гражданскому воспитанию с детства.
Остальные лидеры политических фракций голосовали поодиночке. В числе первых был справедливорос Владимир Нагорный. На участок в поселке 8 Марта он прибыл с утра пораньше и был единственным голосующим на площадке. Говорит, сказывается привычка вставать чуть свет.
Сопредседатель «Зеленых» Руфина Шагапова, порой использующая в одежде цвета партии, в этот раз пришла в строгом деловом костюме. Руководитель регионального отделения не скрывает: в последнее время экологическая повестка немного отодвинулась на второй план. В этот раз «Зеленые» сделали ставку на муниципальные выборы, выдвинув более 300 кандидатов.
Ближе к полудню свой голос отдал и руководитель регионального комитета КПРФ. Юнира Кутлугужина по праву можно назвать политическим долгожителем. Он пришел на участок в селе Нагаево. В этом году от фракции на выборах всех уровней представлено свыше тысячи кандидатов. Коммунист рассказал о своем праздничном настроении и поделился, на какой состав сделали акцент в партии в этом году.
Впервые на выборах в Госсобрание республики в этом году участвует партия «Новые люди». Во главе списка несколько основных кандидатов, включая председателя совета по правам человека Зульфию Гайсину. Она голосовала в одной из школ Сипайлово. Взяв бюллетень, шторку в тайной кабинке общественница задергивать до конца не стала. Говорит, нечего скрывать.
В новичках на нынешних выборах и Фарит Гумеров. Председатель Госкомитета по ЧС в этом году участвовал в избирательной кампании в качестве кандидата. Голосовал чиновник в селе Карайганово Ишимбайского района.
Свою гражданскую позицию активно выражали и представители духовенства. Верховный муфтий Талгат Таджуддин проголосовал на участке в селе Зубово Уфимского района. Вместо традиционной мантии, в которой обычно привыкли видеть священнослужителя, председатель Центрального духовного управления мусульман пришел в бежевом плаще. По его словам, независимо от вероисповедания, граждане должны участвовать в выборе будущего страны.
В региональном парламенте – 110 вакантных мест. В борьбе за кресло участвовали 844 кандидата. Еще более 14 тысяч претендентов зарегистрированы в органы местного самоуправления. И это ответственность каждого жителя – поставить галочку напротив своего кандидата.