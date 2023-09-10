Политики и общественники Башкирии отдали свои голоса на выборах депутатов

Жители Башкирии выбирали депутатов Госсобрания республики и органов местного самоуправления. Как проголосовал глава региона, лидеры партий и общественного мнения, – в нашем сюжете.

На избирательный участок глава республики традиционно пришел вместе с супругой. Чета голосовала на площадке ГКЗ «Башкортостан». Процедура была организована со всеми формальностями без каких-либо поблажек. После регистрации Радий и Каринэ Хабировы разошлись по разным кабинкам и, сделав выбор, опустили бюллетени в избирательные урны.

Безусловно, сегодня важный для республики день. У нас проходят выборы не только в Государственное Собрание – Курултай. Жители также выбирают депутатский корпус сельских поселений. Предыдущий созыв Госсобрания был деятельным и очень разумным. Мне кажется, нам удалось выстроить конструктивную совместную работу. Хотя иногда приходилось принимать быстрые и непростые решения – в борьбе с коронавирусом и в условиях санкционного давления. Поэтому мы ожидаем, что жители проголосуют за достойных кандидатов, которые войдут в новый состав нашего парламента. Это очень важно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В семейном кругу на выборы пришел и представитель ЛДПР Иван Сухарев. Вместе с либерал-демократом на участке была его несовершеннолетняя дочь. Ввиду возраста подросток еще не может участвовать в выборах. Однако, по словам депутата Госдумы, важно приобщать к гражданскому воспитанию с детства.

Остальные лидеры политических фракций голосовали поодиночке. В числе первых был справедливорос Владимир Нагорный. На участок в поселке 8 Марта он прибыл с утра пораньше и был единственным голосующим на площадке. Говорит, сказывается привычка вставать чуть свет.

Сопредседатель «Зеленых» Руфина Шагапова, порой использующая в одежде цвета партии, в этот раз пришла в строгом деловом костюме. Руководитель регионального отделения не скрывает: в последнее время экологическая повестка немного отодвинулась на второй план. В этот раз «Зеленые» сделали ставку на муниципальные выборы, выдвинув более 300 кандидатов.

Ближе к полудню свой голос отдал и руководитель регионального комитета КПРФ. Юнира Кутлугужина по праву можно назвать политическим долгожителем. Он пришел на участок в селе Нагаево. В этом году от фракции на выборах всех уровней представлено свыше тысячи кандидатов. Коммунист рассказал о своем праздничном настроении и поделился, на какой состав сделали акцент в партии в этом году.

Впервые на выборах в Госсобрание республики в этом году участвует партия «Новые люди». Во главе списка несколько основных кандидатов, включая председателя совета по правам человека Зульфию Гайсину. Она голосовала в одной из школ Сипайлово. Взяв бюллетень, шторку в тайной кабинке общественница задергивать до конца не стала. Говорит, нечего скрывать.

В новичках на нынешних выборах и Фарит Гумеров. Председатель Госкомитета по ЧС в этом году участвовал в избирательной кампании в качестве кандидата. Голосовал чиновник в селе Карайганово Ишимбайского района.

Свою гражданскую позицию активно выражали и представители духовенства. Верховный муфтий Талгат Таджуддин проголосовал на участке в селе Зубово Уфимского района. Вместо традиционной мантии, в которой обычно привыкли видеть священнослужителя, председатель Центрального духовного управления мусульман пришел в бежевом плаще. По его словам, независимо от вероисповедания, граждане должны участвовать в выборе будущего страны.