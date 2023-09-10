Концерты и ярмарки: как проходили выборы-2023 в районах Башкирии

В Кармаскалинском районе работал избирательный участок имени Минигали Шаймуратова. Это один из шести именных в регионе, ещё пять находились в Абзелиловском, Белебеевском, Илишевском, Мечетлинском районах и в Уфе. Их назвали в честь тех, кто вошёл в историю и сделал вклад в культуру, искусство, спорт, политику, а также имеет заслуги в государственной, общественной, политической и военной деятельности. В селе Шаймуратово пункт №2316 назван именем командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Его организовали в музее сельского многофункционального клуба. Ветераны, которые могут самостоятельно прийти на участок, оделись как на праздник, придя в медалях и орденах.