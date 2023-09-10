Концерты и ярмарки: как проходили выборы-2023 в районах Башкирии

В республике на многих участках к организации выборов подходили творчески. Голосование проходило под живую музыку или концерты с участием республиканских артистов. В некоторых муниципалитетах параллельно проходили ярмарки.
В Кармаскалинском районе работал избирательный участок имени Минигали Шаймуратова. Это один из шести именных в регионе, ещё пять находились в Абзелиловском, Белебеевском, Илишевском, Мечетлинском районах и в Уфе. Их назвали в честь тех, кто вошёл в историю и сделал вклад в культуру, искусство, спорт, политику, а также имеет заслуги в государственной, общественной, политической и военной деятельности. В селе Шаймуратово пункт №2316 назван именем командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. Его организовали в музее сельского многофункционального клуба. Ветераны, которые могут самостоятельно прийти на участок, оделись как на праздник, придя в медалях и орденах.
В Шаранском районе более 260 членов избирательной компании сегодня работали на УИКах. Правом голоса сегодня могли воспользоваться 16 тысяч жителей, из которых 237 – впервые. Избиратели Шаранского района надеются на тех, за кого отдали голос, и выдвигают справедливые требования.
А жители Сибая голосовали под живую музыку. Так артисты и музыканты решили привлечь горожан на выборы и поднять им настроение, устроив концерт в Сибайской филармонии, которая по совместительству являлась сегодня избирательным участком. Отдать свой голос можно было под голоса артистов и исполнение музыкантами классической музыки.
В Альшеевском районе сегодня впервые работал участок в новой школе. Это большое трёхэтажное здание с 25 учебными классами, которое еще недавно приняло первых учеников, а теперь и избирателей.
А в Нефтекамске почти в полном составе на избирательный участок в школе №2 пришел фольклорный ансамбль Центра национальных объединении «Ак калфак энжеларе». Участники коллектива встречали избирателей народными песнями, а после отправились голосовать сами по своим участкам.
В Иглинском районе особо активными жители стали ближе к полудню. Среди избирателей много впервые голосующих. На участках им вручали символические подарки. А бывалые пенсионеры признаются, что день выборов для них сродни празднику.
В Хайбуллинском районе перед избирательными участками устроили небольшие ярмарки. Так что избиратели могли сразу и выполнить гражданский долг, и сходить за продуктами. А вот к тем, кто из дома выйти не может, члены избирательной комиссии приходили с переносными урнами. Пенсионеры ждали их нарядными.
А в Уфимском районе поэт и писатель Равиль Шаммас, несмотря на то, что ему нелегко дался этот путь, решил прийти на избирательный участок при поддержке супруги и сына. Он решил отказаться от возможности проголосовать дома и присутствовать лично.