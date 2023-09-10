В Башкирии в день голосования работает штаб общественной поддержки

В единый день голосования работал штаб общественной поддержки. Главное событие – выборный марафон с лекциями политиков и экспертов на разные темы, в том числе история Госсобрания республики и самих выборов. Форум начался в 14 часов и продолжится до двух ночи.

Штаб общественной поддержки как рупор современности. Он работает уже несколько месяцев – здесь проводят различные мероприятия для людей всех возрастов и интересов: лекции, тренинги, мастер-классы, интеллектуальные игры и кинопоказы. Депутаты организуют личные приемы, консультируют юристы и адвокаты. В штабе стараются ответить на те вопросы, которые волнуют жителей республики. Поэтому не остались в стороне от такого важного события, как выборы.