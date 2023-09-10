В Башкирии общественные наблюдатели рассказали, как проходили выборы депутатов

К выборам 2023 года было подготовлено более 13 тысяч общественных наблюдателей. Примерно половина из них сегодня утром приступили к своим обязанностям – следили за соблюдением закона во время голосования.

Избирательные участки закрыты, процесс голосования позади. О результатах выборов говорить пока еще рано, а вот подвести предварительные итоги того, как прошёл день, уже можно. Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкортостан в 2023 году, заместитель председателя Общественной палаты республики Лида Исаргакова рассказала, как отработали сегодня наблюдатели, были ли зафиксированы нарушения на сегодняшних выборах и как они повлияют на результаты голосования. Подробности – в нашем видеосюжете.