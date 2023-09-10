В Башкирии эксперты рассказали о ситуации на рынке недвижимости

Почти 300 тысяч рублей за квадратный метр – по такой цене продают квартиры в некоторых новостройках Уфы. Несмотря на это, минувший август оказался рекордным по продаже жилья. Застройщики республики подвели промежуточные итоги работы в ходе конференции, посвященной вызовам и перспективам отрасли. В этом году есть все шансы превзойти результат прошлого года по вводу жилья. В 2022-м в эксплуатацию было сдано свыше 3 млн квадратных метров жилых площадей. Девелоперы подробно рассказали на форуме о ситуации на рынке и дали прогнозы по дальнейшей динамике цен.

Что ни год, то новый вызов, шутят застройщики. Пандемия была только началом. Далее – спецоперация и как следствие – дефицит кадров в отрасли, проблемы с материалами и оборудованием. На фоне всего этого еще и скачки ключевой ставки, напрямую влияющие на доступность кредитов.

А вот дальше объемы продаж пошли вверх. Рост покупательской активности частично опять же связывают со спецоперацией. По словам риелторов, квадратные метры скупают добровольцы и мобилизованные, которые за время участия в СВО подкопили определенный капитал. Другая причина – рост ипотеки.

На август в республике продали четверть всех площадей в новостройках. При этом доля еще в 40% к продаже даже не успела поступить. Это связано с тем, что строить еще не начали, а разрешение уже получили. К концу года девелоперы намерены реализовать половину всего построенного жилья. При этом ни о каком снижении цен речи не идет.

Из-за санкций застройщики вынуждены менять поставщиков, среди которых теперь немало компаний из Китая и Ближнего Востока, например, Ирана. Однако такая переориентация на новые рынки не удешевляет производство. Рубль слабеет, соответственно, техника, оборудование и материалы, которые используют при строительстве, становятся дороже.