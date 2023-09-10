46 представителей Башкирии поборются за главный приз конкурса «Лидеры России»

Карьерное сопровождение и один миллион рублей на обучение в российском вузе. Борьбу за главный приз конкурса «Лидеры России» будут вести 46 представителей Башкортостана. На этой неделе с победителями регионального этапа конкурса пообщался Радий Хабиров. О чем шла речь на встрече и кто представит нашу республику на федеральном этапе открытого конкурса управленцев?

Деловая игра для развития полезных привычек. Разработали её студенты Башкирского медуниверситета в рамках реализации внутривузовского проекта «Траектория лидерства». Основная цель – выявить организаторские способности и развить лидерские качества. Руководители проекта и сами принимают активное участие в различных федеральных программах. Сотрудники медуниверситета – супруги Артём и Вероника Изосимовы – недавно стали финалистами регионального этапа конкурса «Лидеры России». Теперь они будут представлять Башкортостан на федеральном уровне.

Вместе с Артёмом и Вероникой свои лидерские качества на конкурсе управленцев покажут еще более 40 представителей Башкортостана. На этой неделе с ними встретился глава республики. Победители регионального этапа презентовали Радию Хабирову одну из конкурсных работ, которая подразумевает увеличение инвестиционной привлекательности республики к проектам комплексного развития территорий.

«Лидеры России» – это открытый конкурс управленцев для руководителей нового поколения. Он проводится по поручению президента страны с 2017 года. Основная цель – поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс «Лидеры России» – это очень серьёзный проект. Его победители сегодня трудятся в Правительстве России, возглавляют регионы, успешно управляют крупными организациями. В этом году заявки на конкурс направило большое количество участников. Больше половины кандидатов – жители Уфы. Но есть и представители наших районов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Среди победителей регионального этапа – представители разных сфер: образования, бизнеса, госслужбы. Каждый из них уже добился успехов на своём посту. Радий Хабиров вручил конкурсантам благодарственные письма.