46 представителей Башкирии поборются за главный приз конкурса «Лидеры России»

Карьерное сопровождение и один миллион рублей на обучение в российском вузе. Борьбу за главный приз конкурса «Лидеры России» будут вести 46 представителей Башкортостана. На этой неделе с победителями регионального этапа конкурса пообщался Радий Хабиров. О чем шла речь на встрече и кто представит нашу республику на федеральном этапе открытого конкурса управленцев?
Деловая игра для развития полезных привычек. Разработали её студенты Башкирского медуниверситета в рамках реализации внутривузовского проекта «Траектория лидерства». Основная цель – выявить организаторские способности и развить лидерские качества. Руководители проекта и сами принимают активное участие в различных федеральных программах. Сотрудники медуниверситета – супруги Артём и Вероника Изосимовы – недавно стали финалистами регионального этапа конкурса «Лидеры России». Теперь они будут представлять Башкортостан на федеральном уровне.
Вместе с Артёмом и Вероникой свои лидерские качества на конкурсе управленцев покажут еще более 40 представителей Башкортостана. На этой неделе с ними встретился глава республики. Победители регионального этапа презентовали Радию Хабирову одну из конкурсных работ, которая подразумевает увеличение инвестиционной привлекательности республики к проектам комплексного развития территорий.
«Лидеры России» – это открытый конкурс управленцев для руководителей нового поколения. Он проводится по поручению президента страны с 2017 года. Основная цель – поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.
Среди победителей регионального этапа – представители разных сфер: образования, бизнеса, госслужбы. Каждый из них уже добился успехов на своём посту. Радий Хабиров вручил конкурсантам благодарственные письма.
Участники конкурса «Лидеры России» получают рекомендации по развитию своих управленческих компетенций. По итогу определят 300 суперфиналистов, которым выделят по 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также дадут возможность встретиться с наставником из числа ведущих управленцев страны. Ну и самое главное – перед победителями открываются двери в социальный лифт, дающий возможность карьерного роста.