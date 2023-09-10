Стали известны результаты экзитпола по выборам депутатов в Госсобрание Башкирии

Сегодня, 10 сентября, Центром гуманитарных исследований Башкирии проводился социологический опрос в формате экзитпола, то есть опрос на выходе из избирательного участка. Это был инициативный опрос. Мы проводили исследования на 104 участках. Всего было опрошено более 30 тысяч человек за день – это очень большая выборка. Как любое социологическое исследование, экзитпол не позволяет определить, прогнозировать со 100-процентной точностью результаты голосования. Это нужно учитывать, равно как и статистическую погрешность в 3%. Любое социологическое исследование сталкивается с процентом отказавшихся, в данном случае, это 30%. Таким образом, по результатам соцопроса (ответ на вопрос: «За кандидата от какой партии вы проголосовали?») первое место заняла партия «Единая Россия» (48-65%), на втором месте — КПРФ (10-21%), затем ЛДПР (7-14%), «Справедливая Россия – Патриоты за правду» (8-13%), «Новые люди» (2-4%). Имеющийся партийный расклад в парламенте сохраняется. Но, повторю, это результаты не голосования, а соцопроса.

Розалия Яппарова, заместитель директора Центра гуманитарных исследований Башкирии, кандидат социологических наук