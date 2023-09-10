Стали известны результаты экзитпола по выборам депутатов в Госсобрание Башкирии

В Башкирии завершился единый день голосования, в ходе которого жители выбирали депутатов республиканского парламента, чьи полномочия будут длиться пять лет. Стали известны результаты соцопроса в формате экзитпола, которые озвучила замдиректора Центра гуманитарных исследований региона, кандидат социологических наук Розалия Яппарова на брифинге в пресс-центре «Выборы-2023».
Напомним, по данным на 8 часов вечера, в Башкирии проголосовали 1 млн 430 тыс. 87 избирателей, что составляет 47,8% от числа включенных в списки.