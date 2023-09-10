Дмитрий Медведев поздравил Главу Башкирии и его команду с хорошим результатом на выборах

Хочу вас поздравить и вашу команду, действительно, с очень хорошим результатом. Хочу пожелать вам успехов и то, что в состав команды входят и ребята, которые принимали участие в специальной военной операции, я уже говорил об этом вначале, действительно, позволит решать очень многие задачи. В этом поможет в том числе тот опыт, который был получен ими в ходе СВО. Уверен, что вот эти амбициозные цели, о которых вы сказали, они нам, что называется, по зубам, мы способны их достигать, а главное — приложить все ваши знания, опыт, но и, естественно, сделать всё, что зафиксировано в наших программных документах. Уверен, что и у вас в Башкортостане всё получится. Успехов вам! Поздравляю!

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»