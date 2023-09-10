Дмитрий Медведев поздравил Главу Башкирии и его команду с хорошим результатом на выборах
Председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с региональными
отделениям партии. От Башкортостана в совещании принял участие секретарь регионального
отделения «Единой России» Радий Хабиров.
По
словам Медведева, на прошедших выборах «Единая Россия» выступила достойно. Он
поблагодарил всех граждан страны, которые проявили сознательность и пришли на
участки.
Явка
на выборах депутатов в Курултай Башкортостана на момент закрытия участков
составила 47,8%. Радий Хабиров отметил, что пока в республике ведется подсчет
голосов.
В выборах приняли участие более 50 процентов избирателей. Они были конкурентными, так, например, на один мандат депутата Госсобрания Башкортостана претендовало 8 человек, была активная борьба. Пока идет подсчет голосов. Благодаря тому, что весь этот электоральный период партия была рядом с людьми, она оказывала помощь жителям во время коронавирусной инфекции, и сейчас она оказывает помощь нашим воинам, мы абсолютно уверены в безусловном успехе "Единой России" в Башкортостане. В составе парламента будут ребята, которые приняли участие в СВО, и как раз рядом со мной стоит ветеран специальной военной операции, хотя сложно его назвать ветераном, ему всего 21 год. Он получил тяжелое ранение и вошел в наш список, будет работать в нашем парламенте и соответственно заниматься добровольческой помощью нашим ребятам.
Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Секретарь
регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что теперь предстоит самое
главное – нужно оправдать доверие граждан. «Мы это обязательно сделаем, хотел
поблагодарить руководство нашей партии, мы часть огромной большой семьи, мощной
политической силы, которая всегда дает большую уверенность», – сказал Радий
Хабиров.
Дмитрий
Медведев подчеркнул, что у Башкортостана обязательно получится достигнуть
запланированных целей. Председатель «Единой России» поздравил Радия Хабирова и его команду с хорошим результатом на выборах.
Хочу вас поздравить и вашу команду, действительно, с очень хорошим результатом. Хочу пожелать вам успехов и то, что в состав команды входят и ребята, которые принимали участие в специальной военной операции, я уже говорил об этом вначале, действительно, позволит решать очень многие задачи. В этом поможет в том числе тот опыт, который был получен ими в ходе СВО. Уверен, что вот эти амбициозные цели, о которых вы сказали, они нам, что называется, по зубам, мы способны их достигать, а главное — приложить все ваши знания, опыт, но и, естественно, сделать всё, что зафиксировано в наших программных документах. Уверен, что и у вас в Башкортостане всё получится. Успехов вам! Поздравляю!
Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия»