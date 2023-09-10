Дмитрий Медведев поздравил Главу Башкирии и его команду с хорошим результатом на выборах

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с региональными отделениям партии. От Башкортостана в совещании принял участие секретарь регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров.

Фото №1 - Дмитрий Медведев поздравил Главу Башкирии и его команду с хорошим результатом на выборах

По словам Медведева, на прошедших выборах «Единая Россия» выступила достойно. Он поблагодарил всех граждан страны, которые проявили сознательность и пришли на участки.

Явка на выборах депутатов в Курултай Башкортостана на момент закрытия участков составила 47,8%. Радий Хабиров отметил, что пока в республике ведется подсчет голосов.

В выборах приняли участие более 50 процентов избирателей. Они были конкурентными, так, например, на один мандат депутата Госсобрания Башкортостана претендовало 8 человек, была активная борьба. Пока идет подсчет голосов. Благодаря тому, что весь этот электоральный период партия была рядом с людьми, она оказывала помощь жителям во время коронавирусной инфекции, и сейчас она оказывает помощь нашим воинам, мы абсолютно уверены в безусловном успехе "Единой России" в Башкортостане. В составе парламента будут ребята, которые приняли участие в СВО, и как раз рядом со мной стоит ветеран специальной военной операции, хотя сложно его назвать ветераном, ему всего 21 год. Он получил тяжелое ранение и вошел в наш список, будет работать в нашем парламенте и соответственно заниматься добровольческой помощью нашим ребятам.

Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
Фото №2 - Дмитрий Медведев поздравил Главу Башкирии и его команду с хорошим результатом на выборах

Секретарь регионального отделения «Единой России» подчеркнул, что теперь предстоит самое главное – нужно оправдать доверие граждан. «Мы это обязательно сделаем, хотел поблагодарить руководство нашей партии, мы часть огромной большой семьи, мощной политической силы, которая всегда дает большую уверенность», – сказал Радий Хабиров.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что у Башкортостана обязательно получится достигнуть запланированных целей. Председатель «Единой России» поздравил Радия Хабирова и его команду с хорошим результатом на выборах.

Хочу вас поздравить и вашу команду, действительно, с очень хорошим результатом. Хочу пожелать вам успехов и то, что в состав команды входят и ребята, которые принимали участие в специальной военной операции, я уже говорил об этом вначале, действительно, позволит решать очень многие задачи. В этом поможет в том числе тот опыт, который был получен ими в ходе СВО. Уверен, что вот эти амбициозные цели, о которых вы сказали, они нам, что называется, по зубам, мы способны их достигать, а главное — приложить все ваши знания, опыт, но и, естественно, сделать всё, что зафиксировано в наших программных документах. Уверен, что и у вас в Башкортостане всё получится. Успехов вам! Поздравляю!

Дмитрий Медведев, председатель партии «Единая Россия» 
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