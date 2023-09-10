В Башкирии более тысячи человек вышли на завершающий старт «Гонки героев – 2023»

Завершился сезон «Гонки героев – 2023». Сразу несколько соревнований состоялось в этот день: от всероссийских и республиканских чемпионатов «Гонки с препятствиями» до детских забегов. Всего на старт вышли более тысячи участников, а за летний период свои силы на специально оборудованной трассе в парке «Патриот» проверили свыше 8 тысяч человек.

Так стартовали сильнейшие участники всероссийских соревнований «Гонка с препятствиями» на дистанции 5 километров. Среди них кандидаты в мастера спорта по легкой атлетике, гребному слалому и не только.

Основная борьба за первое место развернулась между представителем республики Владимиром Старцевым и чемпионом прошлого сезона Иваном Дегтяревым из Казани. Оба опытные спортсмены, они знают эту трассу, проходили ее по несколько раз. Но погода внесла коррективы в их соперничество. В итоге с лучшим временем финишировал Иван Дегтярев из Казани. Старцев стал вторым в зачете всероссийских соревнований и первым в чемпионате республики по гонкам с препятствиями.

Этот сезон юбилейный – Лиге героев 10 лет, проекту «Гонка героев» в Республике Башкортостан – 5. И закрыли летний сезон забегами на разных дистанциях и в разных категориях. Всего за звание самых быстрых и сильных в этот день боролись свыше тысячи человек. Самой массовой получилась командная гонка на 5 километров. Кстати, в ней приняли участие и сотрудники телеканала БСТ и молодежного радио «Юлдаш плюс».

В командной гонке главное не прийти первым, а распределить силы на всю трассу и финишировать вместе. А потому если у одного не получается пройти препятствие, ему либо помогают, либо вместе отрабатывают штраф.

Тем, кто выбрал трассу в 5 километров, нужно было пройти 25 препятствий. На дистанции 10 километров – заданий 35. И все они разбросаны по парку, так что журналистам и операторам организовали трансфер на квадроциклах, пока участники преодолевали это расстояние сами. Здесь нужно было пролезть под колючей проволокой, пройти через несколько рвов и преодолеть барьер из бревен.

И уже по традиции на старт вышли самые юные герои – те, кому по плечу любые препятствия. Все трассу «Гонки героев» детей вели опытные инструкторы. Подбадривали ребят родители.