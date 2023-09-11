В Башкирии представители парламентских партий ответили, какие результаты выборов их бы устроили

На аналогичные показатели – набрать примерно 7 процентов голосов избирателей в республике – рассчитывают представители партии «Новые люди». «Исходя из проведенных нами экзитполов, у нас должно быть примерно 7% по результатам итоговых голосований. В любом случае, все будет зависеть от того, как завершится подсчет голосов, поэтому заранее мы рассчитываем на проходной процент. Считаю это успешным результатом. Исходя из начала нашей кампании, когда процент поддержки составлял порядка 6%, на сегодняшний день, по данным, которые собирают коллеги, у нас уже 7%», – отметила кандидат в Госсобрание – Курултай региона от партии «Новые люди» Зульфия Гайсина. По ее мнению, выборы-2023 были достаточно спокойными.