В Башкирии представители парламентских партий ответили, какие результаты выборов их бы устроили

10 сентября в Башкирии прошел единый день голосования, в ходе которого жители отдавали свои голоса за депутатов Государственного Собрания седьмого созыва. Представители региональных отделений политических партий поделились, какие результаты прошедших выборов их бы устроили. Об этом говорили в общественном центре «Выборы-2023».
Представители партии «Единая Россия» рассчитывают на достойные результаты в сегодняшних выборах. Об этом заявил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов. Как подчеркнул он: «Единая партия – президентская партия, которая ведет свою работу на постоянной основе, а не только в избирательный период. Поэтому прогнозы на результаты выборов-2023 самые оптимистичные».
Руководитель фракции Социалистической политической партии «Справедливая Россия – патриоты – за правду» Владимир Нагорный рассчитывает на результат до 10 процентов. «Рассчитываем, что наберем 7-10 процентов голосов», – заявил Нагорный.
На аналогичные показатели – набрать примерно 7 процентов голосов избирателей в республике – рассчитывают представители партии «Новые люди». «Исходя из проведенных нами экзитполов, у нас должно быть примерно 7% по результатам итоговых голосований. В любом случае, все будет зависеть от того, как завершится подсчет голосов, поэтому заранее мы рассчитываем на проходной процент. Считаю это успешным результатом. Исходя из начала нашей кампании, когда процент поддержки составлял порядка 6%, на сегодняшний день, по данным, которые собирают коллеги, у нас уже 7%», – отметила кандидат в Госсобрание – Курултай региона от партии «Новые люди» Зульфия Гайсина. По ее мнению, выборы-2023 были достаточно спокойными.
«С утра было недоразумение в Нефтекамске, но, полагаю, эти вопросы уже решены. Все кандидаты очень хорошо работали в период агитации, очень ответственно подошли к своей избирательной кампании. Думаю, победа будет заслуженной», – добавила Зульфия Гайсина.
По словам представителя ЛДПР Владимира Иванова, партия провела в Башкирии масштабную, колоссальную работу – «яркую, очень продуктивную избирательную компанию».
«Мы были на связи с избирателями, получали много звонков с поддержкой от людей, с благодарностью. Потому что мы идем с концепцией, что ЛДПР помогает людям, и это реальные факты, которые дают нам обратную связь от избирателя. И, что самое главное, по итогам нашей полугодичной работы мы смогли мобилизовать своего избирателя прийти на выборы 10 сентября. А о результатах мы поговорим позже, когда будут подведены итоги», – заключил Владимир Иванов.
Как отметил руководитель фракции Башкирского республиканского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин в разговоре с агентством «Башинформ», в этом году выборы проходят в сложных международных условиях.
«Мы ведем специальную военную операцию, и каждый гражданин должен отнестись к этому политическому мероприятию с большой ответственностью и принципиальностью. Если говорить о легитимности, то особых претензий с нашей стороны не было. Однако и на уровне Госдумы, и на уровне республики мы вносили и будем вносить в ЦИК свои предложения, чтобы более объективно проводить выборы, – заявил Кутлугужин. – В целом выборы можно считать состоявшимися. Мы рассчитываем в будущем парламенте седьмого созыва сохранить то количество мест, которое было и в шестом созыве».
Фото: ИА «Башинформ»