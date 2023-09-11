Крупные победы и яркие дебюты: как развиваются шахматы в Башкирии

Дебют в командном первенстве России, впервые проведенный в столице Башкортостана этап женского кубка страны «Мемориал Веры Пензиной», продуманные сборы и огромное количество соревнований – шахматная история республики получила совершенно новый поворот, который сложно не заметить.

Вот так выглядит работа над ошибками в шахматах. Лейла Табермакова – одна из участниц командного первенства России – едва не обыграла победительницу высшей лиги, чемпионку Европы Марию Якименко. Партия завершилась вничью. Но для 14-летней шахматистки из Уфы это равнозначно победе над более опытной соперницей.

Поверила в себя после турнира в Сочи и Адель Юсупова, которая смогла одолеть двух гроссмейстеров. Одна из них – победительница соревнований международного уровня.

Федерация шахмат Республики Башкортостан в этом году изменила тактику: на командный чемпионат России делегировали юных спортсменок. Девочки, по сути, только начинают карьеру. Опытная Карина Абсалямова поехала в качестве поддержки как играющий тренер.

Уже тогда спортсменки готовились к домашнему этапу Кубка России – «Мемориалу Веры Пензиной». Вот она, шахматная стратегия в действии. Постепенная подготовка – и интеллектуальная, и физическая, и психологическая. И за громким заголовком «прорыв башкирских шахматистов» кроется поступательная работа федерации совместно со школами. Так, на молодежном чемпионате мира в Грузии среди спортсменов до 18 лет Урал Хасанов занял первое место. Лейла Табермакова стала третьей среди девушек до 14 лет. Она уступила второе место россиянке Виктории Харитоновой только по дополнительным показателям. Также Табермакова вошла на чемпионате в топ-10 в турнире по рапиду, в блице стала четвертой, а в решении композиций – третьей. Таким образом она смогла подняться в международном рейтинге разу на 80 пунктов. Башкирские шахматисты впервые добились таких высоких результатов на молодежном чемпионате мира по шахматам.

Табермакова и Хасанов тренируются с наставниками из Москвы, а также несколько раз в год проходят сборы с национальной командой, где со спортсменами ведется работа по отдельным видам подготовки.

Победа действительно подготовленная и продуманная. И это только первые шаги. В Башкортостане проводятся сотни соревнований для детей в разных городах и районах. Но есть планы развиваться дальше. Именно поэтому республика готова принимать серьезные мероприятия. В 2023 это этап кубка России по шахматам среди женщин – «Мемориал Веры Пензиной». Он проводился в соответствии с единым календарным планом «Федерация шахмат России». Параллельно организовали юношеский турнир. И все это в ГКЗ «Башкортостан».

Главный судья соревнований кошачьей походкой неслышно перемещается по залу. В шахматах нужна экипировка однозначно – арбитрам не простят цоканье каблуков. Разумеется, нет места и для зрителей. Но для шахматных эстетов нашли выход в виде онлайн-трансляций на сайте соревнований.

Уфа впервые принимала этап кубка России. Это мемориал Веры Пензиной, которая сумела дорасти до уровня международного арбитра. В столицу республики приезжали шахматистки из Москвы, Татарстана, Саратовской, Нижегородской, Тюменской областей, Мордовии. Вот международные мастера среди женщин Маргарита Лысенко и Алиса Нурмухаметова экзаменуют в первом туре наших башкирских девушек – Камиллу Тиманкину и Аделю Тазетдинову. Для республиканской школы шахмат такие турниры – солидная экономия бюджета, серьезная возможность повысить уровень мастерства. Вывезти такое количество ребят в другие города нереально.

Набираются опыта семьями. На третьем этаже думают девушки, на втором сосредоточились участники юношеских соревнований. Младшие Эмиль и Камиль уже закончили свой тур, а вот их сестры Жизель и Адель еще продолжали свою игру. Не так повезло Платону Трифонову. Хитрил-хитрил и сдался.

В итоге мастер ФИДЕ Екатерина Гольцева из Нижегородской области выиграла кубок России «Мемориал Веры Пензиной». Интрига сохранялась до последнего тура. Дарья Войт, Баира Кованова и Екатерина Гольцева заработали одинаковое количество очков, в заключительных играх и определилась тройка призеров.

Лучшими среди башкирских шахматисток стали женский мастер ФИДЕ Ольга Петрухина и юная Лейла Табермакова, набравшие 5 очков из 9 соответственно.

К этому шли не один год. Нахрапом на черно-белом поле побед не добиться. Организация мероприятий, привлечение детей и не меньше – родителей, призы, подарки. Так, широко отметили Международный день шахмат, который приходится на 20 июля. В Уфе организовали сеанс одновременной игры, а в другом конце столицы республики устроили соревнования с ребятами из разных городов и районов. Кому-то посчастливилось сыграть с международным гроссмейстером. Десять, а то и 17 против одного. Но только за шахматной доской. И возраст здесь неважен. Пятилетнюю Диану Мягдееву из-за стола еле видно, но она не побоялась сыграть против международного гроссмейстера Дениса Хисматуллина.

Уже сам факт возможности сыграть с международным гроссмейстером, кстати, единственным в нашей республике, – уже стимул. Именно поэтому организаторы решили отметить день шахмат одновременным сеансом игры. Принять участие мог любой желающий.

А юная Диана Зайцева может похвастаться, что заняла положение по ту сторону шахматной доски. В этот раз она выступила сеансером.

Приезжали летом на учебно-тренировочные сборы и шахматисты из Луганска. Вместе со сверстниками из Башкортостана они тренировались, отдыхали и развлекались в Уфимском районе в санатории «Юматово». Организаторы приготовили насыщенную программу, чтобы юные интеллектуалы могли не только наработать навыки игры в шахматы, но и набраться сил.

Шахматная эстафета – командная работа. Здесь проверка и знаний, и усидчивости, и скорости мышления. И в отличие от обычного формата, друг может подсказать. Марк Ахмадуллин почти как капитан, помогает ребятам в команде.

Санаторий «Юматово» принимал шахматный лагерь не первый год. Но этим летом – рекордный заезд, больше сотни детей и педагогов. Это ребята из Салавата, Туймазов, Нефтекамска, Стерлитамака и Гафурийского района. Приехали гости из Луганска.

Ребят поделили на несколько групп. Пока у одних классические соревнования, у других сеанс одновременной игры против международного мастера Роберта Ямилова. Алексей Пантелеев анализирует свою игру постфактум, признает: разница в статусах пока сказывается на результате. А вот Дмитрий Скрипник сыграл вничью, почти победа. Сумел найти тактику в игре со статусным оппонентом.

Проверить свои способности и шахматные навыки предстоит еще не раз. Но детям организовали и другие занятия – пока две группы играют в шахматы в разных форматах, другие плавают, третьи вырезают воздушного змея.

Сами ребята, конечно, до конца не понимают всю важность занятий шахматами: это не просто игра, закладывается фундамент на будущее. И башкирским ребятам есть на кого равняться. Международный гроссмейстер из Уфы выиграл турнир по шахматам «Кубок мэра города Казани». Денис Хисматуллин одержал победу в гроссмейстерском турнире «А» по шахматам Фишера. Не было ему равных и в блиц-игре. А это совсем маленькая Реана Кинзябулатова. Девочка выиграла на этапе детского кубка России в челябинской Сатке среди своих сверстниц до 9 лет. При этом она была самой младшей на этих соревнованиях, выиграв все партии. До этого завоевала серебряные награды на турнирах в Чебоксарах и Нижнем Новгороде, а теперь на ее счету – уральское золото.