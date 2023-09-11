В Башкирии продолжается подсчёт голосов

В Центральную избирательную комиссию всю ночь поступали данные с результатами голосования, которые прошли накануне.

Главное политическое событие года состоялось. Выборы депутатов Госсобрания республики и депутатов органов местного самоуправления признаны состоявшимися. Все избирательные участки были закрыты накануне ровно в 21:00, и на протяжении ночи вёлся подсчёт голосов.

Напомним, что в общей сложности жители региона выбирали 7135 народных избранника. Также добавлю, что выборы депутатов парламента были довольно конкурентными, своих кандидатов выдвинули пять политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые дюди». По данным представителей Центризбиркома, на данный момент обработано более 34 процентов бюллетеней, явка составляет более 58 процентов. К слову, по ходу подсчётов голосов избирателей цифры будут расти.

Исходя из этих данных, 69 процентов голосов получает «Единая Россия», КПРФ – 11,5, ЛДПР – более семи процентов, «Справедливая Россия» – 6,5 и «Новые люди» – четыре процента голосов избирателей. Это пока ещё предварительные данные: подсчёт голосов продолжается, а новые данные будут немного позже.