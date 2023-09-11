В Башкирии на выборах депутатов Госсобрания лидируют кандидаты от «Единой России»

В Центральную избирательную комиссию всю ночь поступали данные с результатами голосования, которые прошли накануне.
Цифры обновляются ежечасно. На выборах депутатов Госсобрания лидируют кандидаты от политической партии «Единая Россия». За них проголосовали более 70 процентов избирателей, чьи бюллетени уже подсчитаны. Коммунисты пока набрали свыше 11 процентов, далее идёт партия ЛДПР с результатом более семь процентов голосов. «Справедливую Россию» поддержали 6,61 процентов избирателей. Партия «Новые люди» идут с результатом почти в 3,5 процентов. Это лишь самые предварительные данные по состоянию на 8:00. Информация на 9:00 обновится с минуту на минуту.
Явка избирателей на участки в Единый день голосования – эти данные тоже предварительные. Почти 56,5 процентов. Напомним, что накануне жители Башкортостана выбирали депутатов Госсобрания республики VII созыва. За 110 парламентских кресел боролись 844 кандидата, то есть по восемь человек на одно место. Выборы были достаточно конкурентными. И как отметили представители политических партий, Единый день голосования прошёл спокойно, без нарушений и провокаций. В Центризбиркоме в 11:00 состоится брифинг председателя ЦИК Илоны Макаренко.