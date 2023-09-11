В Башкирии на выборах депутатов Госсобрания лидируют кандидаты от «Единой России»

Цифры обновляются ежечасно. На выборах депутатов Госсобрания лидируют кандидаты от политической партии «Единая Россия». За них проголосовали более 70 процентов избирателей, чьи бюллетени уже подсчитаны. Коммунисты пока набрали свыше 11 процентов, далее идёт партия ЛДПР с результатом более семь процентов голосов. «Справедливую Россию» поддержали 6,61 процентов избирателей. Партия «Новые люди» идут с результатом почти в 3,5 процентов. Это лишь самые предварительные данные по состоянию на 8:00. Информация на 9:00 обновится с минуту на минуту.