В Башкирии стал известен победитель чемпионата республики по футболу

Сибайский «Электрощит» вновь стал победителем чемпионата Башкортостана по футболу в формате 8x8. В уфимском манеже состоялся очередной тур республиканского турнира. Обыграв со счётом 7:0 соперника из Нефтекамска «Спартак-Ягуар», сибайцы досрочно подтвердили свой прошлогодний титул. Тем самым, коллектив тренера Дениса Иванова завоевал путёвку на всероссийские состязания в Сочи под эгидой Российского футбольного союза. Они пройдут в начале ноября.
Символично, что «золотой гол» в матче против нефтекамцев забил капитан «Электрощита» Динар Суяргулов, в свои 40 лет продолжающий являться одним из лучших бомбардиров команды.
До конца республиканского чемпионата по футболу 8x8 осталось ещё три тура. Победитель определён, а за медали турнира продолжают бороться те же нефтекамцы: «Атлетик» из села Авдон, а также уфимские команды «КТС» и «Атлант». Кстати, второе место в состязаниях также даёт право представлять Башкортостан на чемпионате России в Сочи.