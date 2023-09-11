В Башкирии стал известен победитель чемпионата республики по футболу

Сибайский «Электрощит» вновь стал победителем чемпионата Башкортостана по футболу в формате 8x8. В уфимском манеже состоялся очередной тур республиканского турнира. Обыграв со счётом 7:0 соперника из Нефтекамска «Спартак-Ягуар», сибайцы досрочно подтвердили свой прошлогодний титул. Тем самым, коллектив тренера Дениса Иванова завоевал путёвку на всероссийские состязания в Сочи под эгидой Российского футбольного союза. Они пройдут в начале ноября.

Символично, что «золотой гол» в матче против нефтекамцев забил капитан «Электрощита» Динар Суяргулов, в свои 40 лет продолжающий являться одним из лучших бомбардиров команды.