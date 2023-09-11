Эксперты прокомментировали успешность и легитимность выборов в Башкирии

Накануне, 10 сентября, в Башкирии состоялись выборы 110 депутатов Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан VII созыва со сроком полномочий на пять лет. Также жители региона голосовали за кандидатов в совет ЗАТО Межгорье, Чишминский и Приютовский поселковые советы и депутатов 772 сельских поселений республики.
В текущем году в состав избирательной комиссии, помимо Центризбиркома Башкирии, вошли 69 территориальных избирательных комиссий, 3273 избирательных участка. Претендентами на 110 мандатов республиканского парламента стали 859 кандидатов.
Зачастую столь высокая конкуренция не обходится без скандалов, демаршей, фейков и так далее. При этом Единый день голосования в Башкирии прошел спокойно, а представители всех фракций признали легитимность выборов-2023.
Эксперты поделились собственным мнением о причинах прозрачности и успешности голосования в Башкирии.
Так, по мнению заместителя председателя Общественной палаты РБ Лиды Исаргаковой, это было обеспечено, в том числе, присутствием на избирательных участках общественных наблюдателей, которые были хорошо обучены.
Кроме того, она полагает, что важно повышать и совершенствовать институт общественного наблюдения, что обеспечит отличную подготовку к выборному циклу в будущем году.
Еще одной причиной успешности и легитимности выборов-2023 стала максимальная электоральная активность, которая подтверждается данными федеральной статистики, что можно считать настоящим экзаменом в преддверии масштабной избирательной кампании будущего года. Таково мнение председателя совета молодых политологов Башкирии Вильдана Исянгильдина.
Еще один эксперт – председатель межпартийного совета региональных отделений политических партий Валех Аббасов – уверен, что одним из важнейших факторов проведения успешного Единого дня голосования в республике стал состав участковых избирательных комиссий.
Также собственным мнением о прошедших выборах в Башкирии поделились известные политологи. Так, политолог Сергей Семенов, в качестве одной из причин недостаточно высокой явки избирателей назвал «стабильное самочувствие» граждан в республике.
Важно поддерживать нормальную ситуацию в стране, уверен эксперт. Страна не просто выдерживает напряжение, но и нормально развивается. Избиратели в целом поддержали политику государства, а ход самой избирательной кампании показал, что наши партии едины.
По мнению политолога Владимира Савичева, в программах партий в этом году не затронуты интересы молодого поколения, что, соответственно, повлияло на явку этой категории избирателей на выборы.
Он уточнил, что в программах нет достаточной информации о будущем страны, что вызывает резонный вопрос у молодежи: зачем идти на выборы? Возможно, это стало причиной небольшой явки данной возрастной категории на избирательные участки.
Добавим, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил Главу Башкирии Радия Хабирова и его команду с хорошим результатом на выборах.