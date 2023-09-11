Эксперты прокомментировали успешность и легитимность выборов в Башкирии

Накануне, 10 сентября, в Башкирии состоялись выборы 110 депутатов Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан VII созыва со сроком полномочий на пять лет. Также жители региона голосовали за кандидатов в совет ЗАТО Межгорье, Чишминский и Приютовский поселковые советы и депутатов 772 сельских поселений республики.    

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В текущем году в состав избирательной комиссии, помимо Центризбиркома Башкирии, вошли 69 территориальных избирательных комиссий, 3273 избирательных участка. Претендентами на 110 мандатов республиканского парламента стали 859 кандидатов.  

Зачастую столь высокая конкуренция не обходится без скандалов, демаршей, фейков и так далее. При этом Единый день голосования в Башкирии прошел спокойно, а представители всех фракций признали легитимность выборов-2023.   

Эксперты поделились собственным мнением о причинах прозрачности и успешности голосования в Башкирии.    

Так, по мнению заместителя председателя Общественной палаты РБ Лиды Исаргаковой, это было обеспечено, в том числе, присутствием на избирательных участках общественных наблюдателей, которые были хорошо обучены.

Общественная палата Башкирии в республике подготовила более 13 тысяч общественных наблюдателей. И накануне 6,5 тысячи наблюдателей вышли на свои избирательные участки из расчета два человека на каждый УИК. Более того, 69 человек были подготовлены для работы в ТИКах общественными наблюдателями, — сообщила она. — Голосование подтвердило, что наши наблюдатели действительно прошли серьезную подготовку, ни с одним серьезным вопросом они не обратились к нам, а справились сами. Очень правильно, объективно и корректно выдавали информацию в своих соцсетях — просмотров там много, более миллиона, и комментариев много. Наши коллеги справились со своей задачей. Те нарушения, жалобы, с которыми обращались к нам в штаб, это были обращения не от наших общественных наблюдателей.

Лида Исаргакова, заместитель председателя Общественной палаты РБ 

Кроме того, она полагает, что важно повышать и совершенствовать институт общественного наблюдения, что обеспечит отличную подготовку к выборному циклу в будущем году.

Еще одной причиной успешности и легитимности выборов-2023 стала максимальная электоральная активность, которая подтверждается данными федеральной статистики, что можно считать настоящим экзаменом в преддверии масштабной избирательной кампании будущего года. Таково мнение председателя совета молодых политологов Башкирии Вильдана Исянгильдина.

Республика готова к тем экспериментам и вызовам, которые дает Центральная избирательная комиссия в рамках выборов следующего года. Можно сделать объективный вывод, что Башкортостан успешно использует новые форматы. Мы готовы воспринимать те вызовы, которые даются в рамках выборов Главы региона и выборов Президента Российской Федерации, — подчеркнул он. — Башкортостан 10 сентября подтвердил свой статус одного из самых активных регионов в плане представленности политической активности жителей. 

Вильдан Исянгильдин, председатель совета молодых политологов РБ 

Еще один эксперт – председатель межпартийного совета региональных отделений политических партий Валех Аббасов – уверен, что одним из важнейших факторов проведения успешного Единого дня голосования в республике стал состав участковых избирательных комиссий.    

В состав избирательных комиссий входят обычные люди. Это представители общественных организаций и активные граждане. Это студенты, представители бизнес-сообщества, педагоги, врачи, то есть люди, которым доверяют избиратели. Более того, впервые за многолетний опыт, в том числе международных наблюдений, у нас появился термин „идеальный УИК“. Это 115-й участок в Уфе, в Училище искусств. Сам участок организован по всем требованиям законодательства, вплоть до малейших деталей. Коллектив УИК подобран настолько правильно, что избиратель чувствует себя очень комфортно: его встречают, доводят до регистрации, даже стул подают, — рассказал собеседник информагентства. — И это создает атмосферу доверия.

Валех Аббасов, председатель межпартийного совета региональных отделений политических партий 
Уфимская волна

Также собственным мнением о прошедших выборах в Башкирии поделились известные политологи. Так, политолог Сергей Семенов, в качестве одной из причин недостаточно высокой явки избирателей назвал «стабильное самочувствие» граждан в республике. 

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Важно поддерживать нормальную ситуацию в стране, уверен эксперт. Страна не просто выдерживает напряжение, но и нормально развивается. Избиратели в целом поддержали политику государства, а ход самой избирательной кампании показал, что наши партии едины.   

По мнению политолога Владимира Савичева, в программах партий в этом году не затронуты интересы молодого поколения, что, соответственно, повлияло на явку этой категории избирателей на выборы.  

Он уточнил, что в программах нет достаточной информации о будущем страны, что вызывает резонный вопрос у молодежи: зачем идти на выборы? Возможно, это стало причиной небольшой явки данной возрастной категории на избирательные участки.   

Добавим, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поздравил Главу Башкирии Радия Хабирова и его команду с хорошим результатом на выборах.

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