Эксперты прокомментировали успешность и легитимность выборов в Башкирии

Общественная палата Башкирии в республике подготовила более 13 тысяч общественных наблюдателей. И накануне 6,5 тысячи наблюдателей вышли на свои избирательные участки из расчета два человека на каждый УИК. Более того, 69 человек были подготовлены для работы в ТИКах общественными наблюдателями, — сообщила она. — Голосование подтвердило, что наши наблюдатели действительно прошли серьезную подготовку, ни с одним серьезным вопросом они не обратились к нам, а справились сами. Очень правильно, объективно и корректно выдавали информацию в своих соцсетях — просмотров там много, более миллиона, и комментариев много. Наши коллеги справились со своей задачей. Те нарушения, жалобы, с которыми обращались к нам в штаб, это были обращения не от наших общественных наблюдателей.

Лида Исаргакова, заместитель председателя Общественной палаты РБ