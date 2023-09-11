В Башкирии заработает информационная система «Мой сад – Башкортостан»

Соответствующее постановление подписал Глава Башкирии Радий Хабиров. Это будет единая платформа, которая разработана для решения вопросов СНТ и защиты прав дачников. С полным содержанием документа можно ознакомиться на республиканском правовом портале.

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Новая информационная система будет систематизировать процедуры проведения собраний и учет объектов недвижимости. Также платформа будет отвечать за корректность начислений и уплату взносов, сбор информации от ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, система содержит актуальные данные о мерах поддержки садоводов.   

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