В Уфе на помощь 11-летнему футболисту вызвали спасателей

Накануне вечером в Уфе спасатели выехали на помощь 11-летнему ребенку. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты столицы.

Сообщается, что школьник играл в футбол на площадке во дворе дома. Но нога случайно попала в отверстие между забором футбольного поля и бордюром. Друзья мальчика пытались помочь ему вытащить ногу, но попытки не увенчались успехом.

На месте спасатели вручную оттянули секцию забора и увеличили отверстие для того, чтобы ребенок смог свободно вытащить застрявшую ногу.