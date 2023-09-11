В Уфе спасатели помогли попавшим в беду котенку и собаке

Котенок залез под автомобиль и застрял там. Очевидцы услышали, как животное мяукает, и сообщили об этом собственнику машины. Выяснилось, что он два дня никуда не выезжал. Он попытался самостоятельно освободить котенка, но позже увидел, что тот сидит под крылом автомобиля. Прибывшие на место спасатели освободили пушистого, сняв защиту крыла авто.

Чуть позже помощь понадобилась собаке, которая застряла между ангарами в гаражном кооперативе, и не могла выбраться. Сначала спасатели пытались вытащить животное с помощью петли, но собака напугалась и залезла в проем под гаражом, что еще больше затрудняло ее освобождение. В итоге специалисты приняли решение продолбить отверстие в полу в присутствии собственника гаража. Животное было спасено.