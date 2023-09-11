ЦИК Башкирии объявит итоги выборов после поступления протоколов всех окружных комиссий

В центральную избирательную комиссию всю ночь поступали данные с результатами голосования, которые прошли накануне. Сейчас в ЦИК республики запланирован брифинг.
Бессонная ночь сотрудников Центризбиркома Республики и участковых избирательных комиссий плавно перешла в новый рабочий день. С момента закрытия избирательных участков, а произошло это накануне ровно в 21:00 по местному времени, вёлся подсчёт голосов. Жители республики выбирали не только депутатов Государственного собрания VII созыва, но и депутатов органов местного самоуправления. Всего замещалось 7135 мандатов. Это была крупнейшая избирательная кампания среди регионов страны после Московской области.
Цифры ещё будут меняться по мере подсчётов голосов. Окончательные итоги выборов депутатов Госсобрания и депутатов органов местного самоуправления Центризбирком объявит после поступления всех протоколов окружных комиссий.