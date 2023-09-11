ЦИК Башкирии объявит итоги выборов после поступления протоколов всех окружных комиссий

В центральную избирательную комиссию всю ночь поступали данные с результатами голосования, которые прошли накануне. Сейчас в ЦИК республики запланирован брифинг.

Бессонная ночь сотрудников Центризбиркома Республики и участковых избирательных комиссий плавно перешла в новый рабочий день. С момента закрытия избирательных участков, а произошло это накануне ровно в 21:00 по местному времени, вёлся подсчёт голосов. Жители республики выбирали не только депутатов Государственного собрания VII созыва, но и депутатов органов местного самоуправления. Всего замещалось 7135 мандатов. Это была крупнейшая избирательная кампания среди регионов страны после Московской области.