В Башкирии инвалидов до стационаров будут доставлять спецтранспортом

Речь идет об инвалидах, которые проживают на селе. В случае необходимости до больницы или поликлиники их будет доставлять спецтранспорт. Соответствующее распоряжение подписал Радий Хабиров. Полная версия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям распоряжения, отныне инвалиды, паллиативные пациенты, а также пожилые жители региона старше 65 лет могут воспользоваться социальным транспортом. К примеру, если необходимо попасть на плановый прием к врачу, пройти диспансеризацию, вакцинироваться либо требуется личный визит гражданина в социальные учреждения.

Кроме того, медики теперь могут приезжать на спецтранспорте к таким пациентам на дом, а также обеспечить для них доставку лекарственных препаратов и медицинских изделий.