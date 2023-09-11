В Башкирии инвалидов до стационаров будут доставлять спецтранспортом

Речь идет об инвалидах, которые проживают на селе. В случае необходимости до больницы или поликлиники их будет доставлять спецтранспорт. Соответствующее распоряжение подписал Радий Хабиров. Полная версия документа размещена на официальном портале правовой информации.

Фото №1 - В Башкирии инвалидов до стационаров будут доставлять спецтранспортом

Согласно положениям распоряжения, отныне инвалиды, паллиативные пациенты, а также пожилые жители региона старше 65 лет могут воспользоваться социальным транспортом. К примеру, если необходимо попасть на плановый прием к врачу, пройти диспансеризацию, вакцинироваться либо требуется личный визит гражданина в социальные учреждения.

Кроме того, медики теперь могут приезжать на спецтранспорте к таким пациентам на дом, а также обеспечить для них доставку лекарственных препаратов и медицинских изделий.    

Специальный автотранспорт для реализации указанных мероприятий приобретается в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

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