По распоряжению Радия Хабирова для военнослужащих организован трансфер на Донбасс

Помогали родным, гуляли с детьми. Очередная группа мобилизованных ребят из Башкортостана после краткосрочного отпуска вновь отправилась в зону СВО.

Проводы состоялись на площади перед «Уфа-Ареной». По распоряжению Главы республики для военнослужащих организован трансфер для доставки бойцов на Донбасс. На обратном пути комфортабельный пассажирский автобус «Башавтотранса» привезёт домой очередную группу отпускников. По словам мобилизованных, они с пользой провели время на малой Родине. И с новыми силами готовы вновь встать на её защиту.

Отдохнул хорошо. Родители живут в саду, навестил. Болеют, но довольные. Машину успел отремонтировать в сервисе. Занимался гумпомощью. Наш мэр города Ратмир Мавлиев очень хорошо помогает, кстати. Большое спасибо ему и его команде. Ждём, когда гуманитарная помощь приедет к нам в сентябре. В принципе всё нормально: у ребят всё хватает. Очень сильно ощущается помощь республики. Без помощь Башкортостана мы никак бы там не обошлись.

Позывной «Разин»

Огород копал, маме и тёще помог. С дочкой увиделся. Отдохнул очень хорошо.

Позывной «Акула»
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