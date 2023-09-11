По распоряжению Радия Хабирова для военнослужащих организован трансфер на Донбасс

Помогали родным, гуляли с детьми. Очередная группа мобилизованных ребят из Башкортостана после краткосрочного отпуска вновь отправилась в зону СВО.
Проводы состоялись на площади перед «Уфа-Ареной». По распоряжению Главы республики для военнослужащих организован трансфер для доставки бойцов на Донбасс. На обратном пути комфортабельный пассажирский автобус «Башавтотранса» привезёт домой очередную группу отпускников. По словам мобилизованных, они с пользой провели время на малой Родине. И с новыми силами готовы вновь встать на её защиту.