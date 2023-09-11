По распоряжению Радия Хабирова для военнослужащих организован трансфер на Донбасс

Отдохнул хорошо. Родители живут в саду, навестил. Болеют, но довольные. Машину успел отремонтировать в сервисе. Занимался гумпомощью. Наш мэр города Ратмир Мавлиев очень хорошо помогает, кстати. Большое спасибо ему и его команде. Ждём, когда гуманитарная помощь приедет к нам в сентябре. В принципе всё нормально: у ребят всё хватает. Очень сильно ощущается помощь республики. Без помощь Башкортостана мы никак бы там не обошлись.

Позывной «Разин»