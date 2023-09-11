В Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ появится лаборатория нефтяного университета

Лабораторию медиадизайна и мультихудожественных цифровых технологий нефтяного университета разместят в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ. Она ориентирована на освоение новейших направлений в области образных систем и виртуальной реальности. Там решают важнейшие экспериментальные задачи, претворяют в жизнь проекты, связанные с современными медиатехнологиями в цифровой среде.
Третьекурсники нефтяного университета создают совершенно новую обстановку для учеников одной из школ республики. Панно, печать, ручная роспись – дизайнерские приёмы позволяют обычный класс превратить в стильное пространство. Студенты планируют украсить ещё три школы Уфы.
Оформление школьного пространства – одно из направлений кафедры «Дизайн и искусствоведение». Она отвечает стратегии развития страны по созданию комфортной городской среды. Идейный вдохновитель и создатель проекта сам ректор университета. В скором времени молодые дизайнеры начнут работать в новой лаборатории в кампусе Евразийского научно-образовательного центра. Студенты будут развивать свой проект уже там.
Креативная среда, мобильная экспозиционная зона, рабочие места, где можно будет разрабатывать цифровые идеи и воплощать их в жизнь. Почти так же будет выглядеть лаборатория и в строящемся Межвузовском кампусе. Она ориентирована на освоение новейших направлений в области образных систем и виртуальной реальности. К примеру, сейчас разрабатывают серию сувенирных коллекций на основе фирменного стиля университета. Создают также виртуальный контент для образовательной и игровой среды. Выпускаются серии видеороликов в стиле моушн-дизайна.