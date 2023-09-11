В Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ появится лаборатория нефтяного университета

Креативная среда, мобильная экспозиционная зона, рабочие места, где можно будет разрабатывать цифровые идеи и воплощать их в жизнь. Почти так же будет выглядеть лаборатория и в строящемся Межвузовском кампусе. Она ориентирована на освоение новейших направлений в области образных систем и виртуальной реальности. К примеру, сейчас разрабатывают серию сувенирных коллекций на основе фирменного стиля университета. Создают также виртуальный контент для образовательной и игровой среды. Выпускаются серии видеороликов в стиле моушн-дизайна.