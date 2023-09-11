ФК «Уфа» обыграл костромской «Спартак»

Футбольный клуб «Уфа» одержал победу в матче девятого тура Золотой группы второй лиги. Наша команда на домашнем стадионе «Нефтяник» принимала «Спартак» из Костромы. Исход встречи был решён ещё в первом тайме.

Сначала счёт открыл Роман Пасевич, сыграв на добивании. Через несколько минут он ассистировал на гол Миграну Агеяну, 19-летнему воспитаннику уфимского футбола, для которого этот мяч стал первым в профессиональной карьере. Итог встречи: 2:0.