Фестиваль «Романтика осени» должен стать одной из лучших мировых площадок – Радий Хабиров

В ходе оперативного совещания, которое состоялось сегодня в ЦУРе, Глава республики Радий Хабиров дал поручение региональному минкульту расширить масштабы фестиваля классической музыки «Романтика осени». Напомним, впервые это мероприятие проходило в Уфе 5-6 сентября.

По мнению руководителя Башкирии, на следующий год можно увеличить количество посадочных мест для зрителей, сделать программу более насыщенной, а продолжительность фестиваля он предложил увеличить до трех-четырех дней.

В рамках поручения необходимо уже сейчас приступить к работе над приглашениями ведущих симфонических оркестров и исполнителей оперы. Главное – сделать фестиваль одной из лучших мировых площадок, подчеркнул Радий Хабиров.