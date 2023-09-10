Итоги Единого дня голосования в Башкирии объявят не раньше 13 сентября

Первое заседание нового созыва Госсобрания Башкортостана пройдет пятого октября, заявил Радий Хабиров сегодня на оперативном совещании. А вот окончательные итоги Единого дня голосования в Башкортостане объявят не раньше 13 сентября. Об этом в ходе брифинга сказала председатель Центральной избирательной комиссии республики Илона Макаренко. Накануне жители региона выбирали 7135 депутатов разных уровней. За 110 кресел в республиканском парламенте боролись 844 кандидата. Конкуренция составила восемь человек на одно место.