На хребте Ирандык разработка месторождений запрещена – Радий Хабиров

Глава Башкирии положительно оценил работу межведомственной комиссии по недропользованию в вопросе контроля за проведением поисковых работ на Файзуллинской площади в Абзелиловском и Баймакском районах.

Как рассказал заместитель премьер-министра правительства Азамат Абдрахманов, 1 марта Федеральное агентство по недропользованию и подрядчик заключили контракт на проведение на Файзуллинской площади поисковых работ на оксидные марганцевые руды в указанных выше районах.

Согласно условиям контракта, подрядчик до 2025 года должен был провести геологическое исследование Файзуллинской площади, подготовить прогнозно-поисковую модель, проработать поисковые критерии и определить перспективные марганценосные зоны. Однако в лицензию подрядчика не была включена добыча полезных ископаемых. То есть организация проводила изучение и анализ геологических, геохимических и геофизических материалов предыдущих работ. Отчет по результатам анализа содержал информацию о бесперспективности проведения дальнейших работ по причине отсутствия динамики вещественного состава рудовмещающих пород и качества марганцевых руд. В итоге было принято решение о расторжении контракта с 29 августа 2023 года, уточнил представитель ведомства.

Также Азамат Абдрахманов подчеркнул, что одной из наиболее весомых причин расторжения контракта послужило поручение Главы Башкирии о создании охраняемой территории в районе хребта Ирандык.

Директор центра гуманитарных исследований, кандидат политических наук Марат Марданов полагает, что решение об отмене проведения геологических исследований на хребте является обоснованным, так как данная мера позволит обеспечить сохранение биологического разнообразия и памятников историко-культурного наследия.

Напомним, межведомственная комиссия по недропользованию в Башкирии была создана в 2021 году в целях пресечения деятельности недобросовестных разработчиков недр на территории региона.