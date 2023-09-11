В Башкирии в штабе общественной поддержки прошла дискуссия «Честно и справедливо»

Рядовые избиратели, журналисты, политологи, студенты и даже огромный белый медведь оказались собраны в одной точке столицы Башкортостана, чтобы обменяться опытом и узнать что-то новое.
До двух часов ночи продолжалась работа штаба общественной поддержки во время выборного марафона. Гости мероприятия имели возможность пообщаться с кандидатами, послушать их выступления, поучаствовать в интерактивных программах.
В штабе общественной поддержки находились люди самых разных возрастов: от неравнодушных студентов представляющих IT-сектор республики до именитых спортсменов. Они рассказали о том, насколько важными считают процедуру выборов прошедших во всех регионах России в ходе Единого дня голосования.
Финалом выборного марафона стала дискуссия «Честно и справедливо: оценки со всех сторон политического спектра». После закрытия избирательных участков эксперты и ведущие политологи республики, придерживающиеся разных политических взглядов, подискутировали о ходе избирательной кампании в регионе, дали оценки работе штабов политических партий.