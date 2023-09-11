В Башкирии до конца года восстановят права более 1,3 тысячи обманутых дольщиков

На оперативном совещании в ЦУРе и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин сообщил, что до конца текущего года планируют восстановить права более 1,3 тысячи обманутых дольщиков на 12 проблемных объектах Уфы.

По информации ведомства, на сегодняшний день республиканский Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство трех домов в башкирской столице. Вопросы возведения еще трех домов в Уфе и Буздякском районе будут рассмотрены на наблюдательном совете. В отношении 11 объектов в Уфе и Уфимском районе решение будет изменено на выплаты.