В Башкирии до конца года восстановят права более 1,3 тысячи обманутых дольщиков

На оперативном совещании в ЦУРе и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии Владислав Сидоркин сообщил, что до конца текущего года планируют восстановить права более 1,3 тысячи обманутых дольщиков на 12 проблемных объектах Уфы.   

Фото №1 - В Башкирии до конца года восстановят права более 1,3 тысячи обманутых дольщиков

По информации ведомства, на сегодняшний день республиканский Фонд защиты прав дольщиков завершает строительство трех домов в башкирской столице. Вопросы возведения еще трех домов в Уфе и Буздякском районе будут рассмотрены на наблюдательном совете. В отношении 11 объектов в Уфе и Уфимском районе решение будет изменено на выплаты.

Владислав Сидоркин уточнил, что сегодня в Башкирии решение вопроса недобросовестных застройщиков ожидают 2,26 тысяч жителей республики по 31 проблемному объекту

Уфимская волна
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