В Башкирии модернизированы 55 почтовых отделений

В Башкирии продолжается работа по модернизации сельских почтовых отделений. Проект на территории республики реализуется совместно с Почтой России и партией «Единая Россия». За прошедшие два года отремонтированы 55 отделений.

Общая сумма вложений – 238 млн рублей. Об этом сегодня в своих социальных сетях написал Глава региона Радий Хабиров.

Он рассказал, что реконструкция включает модернизацию инженерных коммуникаций, закупку новой мебели и оборудования, обеспечение доступности для маломобильных граждан. Более того, в обновленных отделениях специалисты помогут подтвердить или восстановить учетную запись на Госуслугах, посетители смогут самостоятельно измерить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

Радий Хабиров уточнил, что на сегодняшний день в Башкирии насчитывается 1030 почтовых отделений, 80% из которых расположены в селах, где обслуживаются 1,5 млн человек.