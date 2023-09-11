В Башкирии водитель наехал на ногу госавтоинспектора, скрываясь от погони

В Учалинском районе Башкирии полиция задержала водителя в состоянии алкогольного опьянения. По об этом информирует пресс-служба МВД по республике.

Сообщается, что инспекторы ДПС на одной из улиц Учалов заметили отечественную «шестерку». Водитель периодически выезжал на встречку, создавая аварийную ситуацию на дороге. Требование сотрудников полиции остановиться игнорировал и попытался скрыться от погони.

Однако полицейские остановили правонарушителя. Сотрудник ДПС предпринял попытку вынуть ключ из замка зажигания, чтобы не дать водителю уехать. Однако в этот момент он начал сдавать назад, наехал на служебный автомобиль «УАЗ» и проехал по ноге правоохранителя.

Нарушителя задержали – ранее судимый 22-летний житель села Поляковка. Медосвидетельствованием установлено наличие алкоголя в крови задержанного.

Составлен административный протокол. решается вопрос о возбуждении уголовного дела.