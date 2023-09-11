В Башкирии существенно возросло количество случаев заражения мышиной лихорадкой

За первые пять месяцев текущего года в Башкирии мышиную лихорадку перенесли 548 жителей региона. Этот показатель в 3,5 раза выше аналогичного показателя прошлых лет. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.

В ведомстве уточнили, что более 85% случаев заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом происходит во время выезда в деревню, постоянного проживания в частном секторе, при работе с сеном и так далее.

Кроме того, переносчиками заболевания могут быть даже домовые мыши. Для заражения достаточно вдохнуть пыль с пола, где бегал грызун, коснуться мыши либо ее экскрементов руками.