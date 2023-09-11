В Башкирии водитель уснул за рулем – погибла женщина

Утром 12 июля на автотрассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск произошли авария. По информации пресс-службы МВД по Башкирии, водитель минивэна «Фольксваген Каравелла» вез шестерых пассажиров из села Старосубхангулово в Уфу. Во время движения водитель выехал на встречку, затем съехал в кювет и налетел на кусты и деревья.

В результате аварии 52-летняя пассажирка скончалась от полученных телесных повреждений до приезда медиков. Остальные пассажиры и сам водитель отделались ушибами.

В ведомстве уточнили, что водитель минивэна нарушил сразу несколько ПДД. Он уставшим сел за руль транспортного средства, в результате чего уснул, потерял контроль над автомобилем и съехал в кювет.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.