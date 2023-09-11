Сегодня из Уфы в Ярославль вылетел первый прямой рейс

Сегодня, 11 сентября, из уфимской авиагавани вылетел первый прямой рейс в Ярославль. В пресс-службе уфимского аэропорта рассказали, что рейс совершает авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Представители авиакомпании и уфимского аэропорта поздравили первого пассажира, который был зарегистрирован на рейс – Ольгу Середу. В подарок она получила сертификат на перелет по России от авиакомпании и несколько памятных сувениров от воздушной гавани Башкирии.

С этого дня на воздушных судах Bombardier CRJ200 перелеты из Уфы в Ярославль будут выполняться по понедельникам и средам.