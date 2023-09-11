Стало известно, когда в Уфе в домах появится отопление

В настоящее время продолжается заполнение сетей отопления химически очищенной водой, сообщили в МУП УИС. Сети в жилых домах, школах и детских садах заполнены на 90%, в больницах – на 83%.

В Уфе отопительный сезон стартует после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней не поднимется выше 8 градусов. В прошлом году отопление дали 27 сентября, в 2021 – 25 сентября, а в 2020 году – 20 сентября.