В Уфе укладка дорожного полотна на мосту Восточного выезда практически завершена

Укладка дорожного полотна на мосту Восточного выезда практически завершена. Использование в работе литого асфальта – в новинку для республики.
По правому направлению укладка выполнена. Сейчас строители трудятся с левой стороны моста. Дорога будет двуслойная, предусмотрена ещё обработка мелкой фракцией для лучшей сцепки с колёсами автомобиля.
Напомним, проект «Восточный выезд» – самый крупный в ПФО. Его протяжённость – почти 14 километров. Тоннель, мост, эстакада и автодорога – четыре связанных между собой объекта соединят центр города и трассу М-5.