В Башкирии школьник поджег жилой дом из-за обиды

В Кармаскалинском районе Башкирии в полицию поступила информация о пожаре: горел жилой дом в селе Камышлинка. В доме проживали 37-летний мужчина, его 29-летняя супруга и их пятилетняя дочь. На место выехали экстренные службы.

Установлено, что поджог совершил 15-летний местный житель. Полиция задержала несовершеннолетнего, он дал признательные показания, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

По предварительной информации, еще зимой этого года парень вместе со своими друзьями гулял неподалеку от дома потерпевших. Время было позднее, но молодые люди шумели, и хозяйка дома сделала им замечание. Школьник затаил обиду на женщину и решил ей отомстить. Но из-за больших сугробов он не смог подобраться к бане односельчанки.

Накануне рано утром подозреваемый взял спички, бумагу и березовую кору, и пошел к дому обидчицы. Проник в баню, разбив окно, поджег бумагу, снимая все это на телефон. По словам злоумышленника, он не ожидал, что огонь перекинется на жилой дом.

Хозяин дома почувствовал запах дыма, вытащил из огня свою беременную супругу и пятилетнюю дочь.

Возбуждено уголовное дело.