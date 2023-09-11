В Уфе на несколько дней перекроют некоторые улицы

В Уфе будут перекрыты некоторые участки улиц, рассказали в пресс-службе столичной администрации.

Ограничения будут действовать в период проведения Всероссийского фестиваля игр «Айда играть». Схемы движения маршрутов общественного транспорта тоже изменены.

Так, с 06:00 12 сентября до 08:00 18 сентября будет закрыто движение по улице Пушкина – участок от Цюрупы до Ленина.

А с 06:00 12 сентября до 0:00 18 сентября машины не пропустят по улице Советской – участок от Заки Валиди до Октябрьской революции.