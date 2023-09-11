В Башкирии эксперты прокомментировали предварительные итоги прошедших выборов

Первое заседание депутатов Госсобрания нового созыва пройдет 5 октября. Об этом сообщил Глава Башкортостана во время еженедельного оперативного совещания. Радий Хабиров поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию, а региональный Центризбирком – за организацию выборов на высоком уровне. Как прошло волеизъявление жителей республики и что говорят эксперты и политологи об итогах Единого дня голосования?

Выборы-2023 в Башкортостане стали одними из самых масштабных в стране, уступив лишь Московской области. По результатам Единого дня голосования в республике будет замещено 7135 мандатов. Большинство – в органах местного самоуправления. А за 110 кресел в региональном парламенте боролись 844 кандидата. То есть восемь человек на одно место. Конкуренция была большой.

По предварительным данным по единому округу политические партии получили следующее количество голосов избирателей: «Единая Россия» – 68,96 процента, Коммунистическая партия Российской Федерации – 11,68 процента, Либерально-демократическая партия России – 7,77 процента, «Справедливая Россия – За правду» – 7,35 процента, «Новые люди» – 3,4 процента. Илона Макаренко, председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан

Несмотря на конкуренцию и борьбу за власть, все показали очень высокий уровень рассудительности и политической грамотности, отметил Глава Башкортостана. И, пожалуй, в этом была особенность прошедшей кампании. Разные политические взгляды на этот раз сошлись в поддержке участников СВО и их семей. Активную гражданскую позицию проявили также избиратели, обеспечив явку более 50 процентов.

Первое, что мы должны сделать, – это поблагодарить жителей Башкортостана, которые приняли участие в голосовании. Причём мы благодарим каждого жителя, который, может быть, голосовал за другие политические силы. Вы прекрасно понимаете, что я являюсь секретарём регионального отделения и представляю «Единую Россию». Но мы благодарим всех жителей, которые пришли на выборы, независимо от их предпочтений. Это очень правильно. Второе. Действительно, явка была довольно высокой. Более 50 процентов жителей пришли голосовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В спокойной обстановке прошёл не только Единый день голосования, но и предвыборная агитация. Кандидаты не искали компромата друг на друга, не было скандалов, будущие депутаты уделяли больше времени для общения со своими избирателями. По мнению экспертов, это была кампания равных условий, где никто не использовал никакого административного ресурса.

Избирательная кампания характеризовалась спокойным фоном, мы не фиксировали значимых скандалов. Здесь нужно разделять ошибки, то есть технические моменты, которые неизбежны в работе, и преднамеренные фальсификации. Николай Евдокимов, кандидат политических наук

Партия власти ожидаемо одержала победу на выборах разных уровней. И ключевую роль в этом сыграл Глава Башкортостана, который является секретарем регионального отделения «Единой России», считают политологи. На него ориентировался электорат. Фактор Хабирова – сыграл.

Классические показатели, которые, в принципе, мы наблюдаем от выборов к выборам. Важную роль играют те лица, которые занимают лидирующие позиции в тех или иных списках кандидатов в депутаты. Что касается «Единой России», ключевую роль сыграл тот факт, что список возглавляет Радий Фаритович Хабиров, Глава Республики Башкортостан. Кирилл Фадеев, кандидат политических наук

Это первый региональный парламент, сформированный при Радии Хабирове, и обновится он больше чем на половину. Костяк опытных депутатов сохраняется, но многие кресла в Госсобрании займут новые лица из разных сфер деятельности, в том числе и участники специальной военной операции. Доверие избирателей завоевала и молодёжь.

Республика готова к тем экспериментам и вызовам, которые дает Центральная избирательная комиссия в рамках выборов следующего года. Можно сделать объективный вывод, что Башкортостан успешно использует новые форматы. Мы готовы воспринимать те вызовы, которые даются в рамках выборов Главы региона и выборов Президента Российской Федерации. Башкортостан 10 сентября подтвердил свой статус одного из самых активных регионов в плане представленности политической активности жителей. Вильдан Исянгильдин, председатель совета молодых политологов Республики Башкортостан