В Башкирии эксперты прокомментировали предварительные итоги прошедших выборов

Первое заседание депутатов Госсобрания нового созыва пройдет 5 октября. Об этом сообщил Глава Башкортостана во время еженедельного оперативного совещания. Радий Хабиров поблагодарил избирателей за активную гражданскую позицию, а региональный Центризбирком – за организацию выборов на высоком уровне. Как прошло волеизъявление жителей республики и что говорят эксперты и политологи об итогах Единого дня голосования?
Выборы-2023 в Башкортостане стали одними из самых масштабных в стране, уступив лишь Московской области. По результатам Единого дня голосования в республике будет замещено 7135 мандатов. Большинство – в органах местного самоуправления. А за 110 кресел в региональном парламенте боролись 844 кандидата. То есть восемь человек на одно место. Конкуренция была большой.
Несмотря на конкуренцию и борьбу за власть, все показали очень высокий уровень рассудительности и политической грамотности, отметил Глава Башкортостана. И, пожалуй, в этом была особенность прошедшей кампании. Разные политические взгляды на этот раз сошлись в поддержке участников СВО и их семей. Активную гражданскую позицию проявили также избиратели, обеспечив явку более 50 процентов.
В спокойной обстановке прошёл не только Единый день голосования, но и предвыборная агитация. Кандидаты не искали компромата друг на друга, не было скандалов, будущие депутаты уделяли больше времени для общения со своими избирателями. По мнению экспертов, это была кампания равных условий, где никто не использовал никакого административного ресурса.
Партия власти ожидаемо одержала победу на выборах разных уровней. И ключевую роль в этом сыграл Глава Башкортостана, который является секретарем регионального отделения «Единой России», считают политологи. На него ориентировался электорат. Фактор Хабирова – сыграл.
Это первый региональный парламент, сформированный при Радии Хабирове, и обновится он больше чем на половину. Костяк опытных депутатов сохраняется, но многие кресла в Госсобрании займут новые лица из разных сфер деятельности, в том числе и участники специальной военной операции. Доверие избирателей завоевала и молодёжь.
Подготовка к предстоящим выборам начнётся сразу после объявления окончательных результатов прошедшего Единого дня голосования. В марте планируются выборы Президента России, а в сентябре – выборы Главы Республики Башкортостан.