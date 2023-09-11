В Башкортостане снизилась смертность от онкологических заболеваний

Месторождения оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади в Баймакском и Абзелиловском районах разрабатывать не будут. Исследования показали бесперспективность проведения дальнейших работ. Об этом сегодня заявили во время оперативного совещания правительства региона. Обсудили и смертность в регионе от онкозаболеваний – по данным главы Минздрава, она снизилась более чем на 20 процентов. Какие еще вопросы обсудили в Центре управления республикой?
О месторождении марганцевых руд на территории современных Абзелиловского и Баймакского районов было известно еще в 19 веке. Они отмечены и на старых геологических картах. В разные периоды времени там шла добыча полезных ископаемых. В марте 2023 года всё же Федеральное агентство по недропользованию заключило контракт с подрядной организацией на геологическое изучение местности и определение запасов марганцевых руд. По результатам исследования был представлен геологический информационный отчет, по которому стало ясно: дальнейшая разработка месторождений бесперспективна.
Решение отменить проведение геологических исследований на хребте Ирандык опытные геологи называют правильным и обоснованным. В том числе это позволит сохранить биологическое разнообразие и памятники историко-культурного наследия на территории республики.
В основной повестке дня оперативного совещания правительства республики значилось несколько вопросов. Министр здравоохранения региона рассказал о деятельности онкологической службы в первом полугодии. Цифры, которые озвучил Айрат Рахматуллин, обнадёживают. Смертность от онкозаболеваний в Башкортостане снизилась более чем на 20 процентов. Благодаря улучшению диагностики, повышению качества и охвата диспансеризации населения растет и выявляемость заболевания на ранних стадиях.
До конца года должны восстановить права более 1300 обманутых дольщиков. Речь идет о 12 проблемных объектах. О работе, которая проводится в этом направлении, доложил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры региона. А директор Управления Федеральной почтовой связи Башкортостана рассказал о модернизации и приведении в нормативное состояние почтовых отделений, расположенных в сельской местности. В общей сложности на ремонт объектов почтовой связи было направлено 238 миллионов рублей. Проект, который республика реализует вместе с «Почтой России», будет продолжен. Всего в Башкортостане чуть больше одной тысячи отделений почтовой связи, примерно половина из них требует модернизации.