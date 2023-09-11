В Башкортостане снизилась смертность от онкологических заболеваний

Месторождения оксидных марганцевых руд на Файзуллинской площади в Баймакском и Абзелиловском районах разрабатывать не будут. Исследования показали бесперспективность проведения дальнейших работ. Об этом сегодня заявили во время оперативного совещания правительства региона. Обсудили и смертность в регионе от онкозаболеваний – по данным главы Минздрава, она снизилась более чем на 20 процентов. Какие еще вопросы обсудили в Центре управления республикой?

О месторождении марганцевых руд на территории современных Абзелиловского и Баймакского районов было известно еще в 19 веке. Они отмечены и на старых геологических картах. В разные периоды времени там шла добыча полезных ископаемых. В марте 2023 года всё же Федеральное агентство по недропользованию заключило контракт с подрядной организацией на геологическое изучение местности и определение запасов марганцевых руд. По результатам исследования был представлен геологический информационный отчет, по которому стало ясно: дальнейшая разработка месторождений бесперспективна.

Роснедра и подрядчик приняли решение о расторжении государственного контракта с 29 августа 2023 года. Все работы проводили под контролем Межведомственной комиссии с учётом вашей инициативы, Радий Фаритович, о создании особо охраняемой территории в районе хребта Ирандык. Азамат Абдрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Жителей этих районов и в целом Башкортостана волновало, какие работы ведутся на этой территории. Были довольно интенсивные переговоры с Федеральным агентством по недропользованию, нас услышали. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Решение отменить проведение геологических исследований на хребте Ирандык опытные геологи называют правильным и обоснованным. В том числе это позволит сохранить биологическое разнообразие и памятники историко-культурного наследия на территории республики.

В основной повестке дня оперативного совещания правительства республики значилось несколько вопросов. Министр здравоохранения региона рассказал о деятельности онкологической службы в первом полугодии. Цифры, которые озвучил Айрат Рахматуллин, обнадёживают. Смертность от онкозаболеваний в Башкортостане снизилась более чем на 20 процентов. Благодаря улучшению диагностики, повышению качества и охвата диспансеризации населения растет и выявляемость заболевания на ранних стадиях.

Созданные филиалы очень помогают в борьбе с серьёзными онкологическими заболеваниями. При этом наши жители и сами должны проявлять бдительность, регулярно проходить обследования. Вся инфраструктура для этого есть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан